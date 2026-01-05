Logo strona główna
Kultura i styl

Critics Choice Awards 2026. "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" triumfują

|
GettyImages-2254688333
31. ceremonia Critics Choice Awards. "The Pitt", "Hacks" i "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodami
31. gala Critics Choice Awards, która zwykle odbywa się po ceremonii wręczenia Złotych Globów, tym razem miała miejsce przed nimi. Najważniejszą statuetkę - za najlepszy film otrzymała "Jedna bitwa po drugiej", uznanie krytyków zdobył też chętnie oglądany serial "The Pitt".

Statuetki Critics Choice Awards przyznawane są przez grupę ponad 500 krytyków i dziennikarzy. W niedzielę w Santa Monica w Kalifornii odbyła się 31. gala rozdania tych prestiżowych nagród. Triumfatorem ceremonii została "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja przedstawiająca historię rewolucjonisty poszukującego córki została uznana przez krytyków za najlepszy film, otrzymała też nagrody za reżyserię i scenariusz adaptowany. W roli głównej w filmie wystąpił Leonardo DiCaprio.

"Jedna bitwa po drugiej". Na zdjęciu aktorzy oraz reżyser Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej". Na zdjęciu aktorzy oraz reżyser Paul Thomas Anderson
Źródło: Kevin Winter/Getty Images

Kolejni bohaterowie niedzielnego wieczoru to ekipa stojąca za produkcją "The Pitt", która została uznana najlepszym serialem dramatycznym. Statuetkę dla najlepszego aktora telewizyjnego otrzymał Noah Wyle, który pojawia się w nim w głównej roli doktora Michaela Robinavitcha. Katherine LaNasa, partnerka Wyle z planu, otrzymała statuetkę w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej.

The Pitt
The Pitt
Źródło: HBO Max, materiały prasowe

Inaczej niż dotychczas nagrody rozdano przed ceremonią wręczenia Złotych Globów, którą zaplanowano na 11 stycznia. Jak podaje "New York Times", dużą ciekawość ekspertów budził "kierunek, w którym pójdą głosujący".

Podczas gali wspomniano także reżysera Roba Reinera, który został zamordowany w swoim domu w zeszłym roku. Jak wspomniała ze sceny prowadząca rozdanie nagród Chelsea Handler, zmarły był "najmilszym facetem w Hollywood".

Critics Choice Awards 2026. Lista nagrodzonych

KATEGORIA FILM

  • Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej".
  • Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson
  • Najlepszy aktor: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
  • Najlepsza aktorka: Jessie Buckley, "Hamnet"
  • Najlepszy aktor drugoplanowy: Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan, "Zniknięcia"
  • Najlepszy młody aktor/najlepsza młoda aktorka: Miles Caton, "Grzesznicy"
  • Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
  • Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"
  • Najlepsza obsada: "Grzesznicy"
  • Najlepsze zdjęcia: "Sny o pociągach"
  • Najlepsza scenografia: "Frankenstein"
  • Najlepszy montaż: "F1: FIlm"
  • Najlepsze kostiumy: "Frankenstein"
  • Fryzury i makijaż: "Frankenstein"
  • Najlepszy film animowany: "K-popowe łowczynie demonów"
  • Najlepszy film obcojęzyczny: "Tajny agent"
  • Najlepsza piosenka: "Golden”, "K-popowe łowczynie demonów"
  • Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"
  • Efekty specjalne: "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
  • Najlepsza komedia: "Naga broń"

KATEGORIA SERIAL

  • Najlepszy serial dramatyczny: "The Pitt"
  • Najlepszy aktor: Noah Wyle, "The Pitt"
  • Najlepsza aktorka: Rhea Seehorn, "Jedyna"
  • Najlepszy serial komediowy: "Studio"
  • Najlepszy serial limitowany: "Dojrzewanie"
  • Najlepszy aktor drugoplanowy: Tramell Tillman, "Rozdzielenie"
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa: Katherine LaNasa, "The Pitt"
  • Najlepszy aktor w serialu komediowym: Seth Rogen, "Studio"
  • Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart, "Hacks"
  • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz, "Studio"
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Janelle James, "Misja: Podstawówka"
  • Najlepszy film wyprodukowany dla telewizji: "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
  • Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Stephen Graham, "Dojrzewanie"
  • Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Sarah Snook, "To jej wina"
  • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Owen Cooper, "Dojrzewanie"
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Erin Doherty, "Dojrzewanie"
  • Najlepszy serial obcojęzyczny: "Squid Game"
  • Najlepszy serial animowany: "South Park"
  • Najlepszy Talk Show: "Jimmy Kimmel Live!"
  • Najlepszy program rozrywkowy: "Last Week Tonight With John Oliver"
  • Najlepszy program komediowy: "SNL50: The Anniversary Special"
pc

Ile dzieli nas od wojny nuklearnej? Kino już wie i to nie są dobre wieści

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: The Hollywood Reporter, The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Kevin Winter/Getty Images

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
