Critics Choice Awards 2026. "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" triumfują

Statuetki Critics Choice Awards przyznawane są przez grupę ponad 500 krytyków i dziennikarzy. W niedzielę w Santa Monica w Kalifornii odbyła się 31. gala rozdania tych prestiżowych nagród. Triumfatorem ceremonii została "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja przedstawiająca historię rewolucjonisty poszukującego córki została uznana przez krytyków za najlepszy film, otrzymała też nagrody za reżyserię i scenariusz adaptowany. W roli głównej w filmie wystąpił Leonardo DiCaprio.
Kolejni bohaterowie niedzielnego wieczoru to ekipa stojąca za produkcją "The Pitt", która została uznana najlepszym serialem dramatycznym. Statuetkę dla najlepszego aktora telewizyjnego otrzymał Noah Wyle, który pojawia się w nim w głównej roli doktora Michaela Robinavitcha. Katherine LaNasa, partnerka Wyle z planu, otrzymała statuetkę w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej.
Inaczej niż dotychczas nagrody rozdano przed ceremonią wręczenia Złotych Globów, którą zaplanowano na 11 stycznia. Jak podaje "New York Times", dużą ciekawość ekspertów budził "kierunek, w którym pójdą głosujący".
Podczas gali wspomniano także reżysera Roba Reinera, który został zamordowany w swoim domu w zeszłym roku. Jak wspomniała ze sceny prowadząca rozdanie nagród Chelsea Handler, zmarły był "najmilszym facetem w Hollywood".
Critics Choice Awards 2026. Lista nagrodzonych
KATEGORIA FILM
- Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej".
- Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson
- Najlepszy aktor: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
- Najlepsza aktorka: Jessie Buckley, "Hamnet"
- Najlepszy aktor drugoplanowy: Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan, "Zniknięcia"
- Najlepszy młody aktor/najlepsza młoda aktorka: Miles Caton, "Grzesznicy"
- Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler - "Grzesznicy"
- Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"
- Najlepsza obsada: "Grzesznicy"
- Najlepsze zdjęcia: "Sny o pociągach"
- Najlepsza scenografia: "Frankenstein"
- Najlepszy montaż: "F1: FIlm"
- Najlepsze kostiumy: "Frankenstein"
- Fryzury i makijaż: "Frankenstein"
- Najlepszy film animowany: "K-popowe łowczynie demonów"
- Najlepszy film obcojęzyczny: "Tajny agent"
- Najlepsza piosenka: "Golden”, "K-popowe łowczynie demonów"
- Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"
- Efekty specjalne: "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
- Najlepsza komedia: "Naga broń"
KATEGORIA SERIAL
- Najlepszy serial dramatyczny: "The Pitt"
- Najlepszy aktor: Noah Wyle, "The Pitt"
- Najlepsza aktorka: Rhea Seehorn, "Jedyna"
- Najlepszy serial komediowy: "Studio"
- Najlepszy serial limitowany: "Dojrzewanie"
- Najlepszy aktor drugoplanowy: Tramell Tillman, "Rozdzielenie"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa: Katherine LaNasa, "The Pitt"
- Najlepszy aktor w serialu komediowym: Seth Rogen, "Studio"
- Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart, "Hacks"
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz, "Studio"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Janelle James, "Misja: Podstawówka"
- Najlepszy film wyprodukowany dla telewizji: "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
- Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Stephen Graham, "Dojrzewanie"
- Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Sarah Snook, "To jej wina"
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Owen Cooper, "Dojrzewanie"
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Erin Doherty, "Dojrzewanie"
- Najlepszy serial obcojęzyczny: "Squid Game"
- Najlepszy serial animowany: "South Park"
- Najlepszy Talk Show: "Jimmy Kimmel Live!"
- Najlepszy program rozrywkowy: "Last Week Tonight With John Oliver"
- Najlepszy program komediowy: "SNL50: The Anniversary Special"
HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.
