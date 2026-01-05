Critics Choice Awards 2026. "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" triumfują

31. ceremonia Critics Choice Awards. "The Pitt", "Hacks" i "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodami

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Statuetki Critics Choice Awards przyznawane są przez grupę ponad 500 krytyków i dziennikarzy. W niedzielę w Santa Monica w Kalifornii odbyła się 31. gala rozdania tych prestiżowych nagród. Triumfatorem ceremonii została "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Produkcja przedstawiająca historię rewolucjonisty poszukującego córki została uznana przez krytyków za najlepszy film, otrzymała też nagrody za reżyserię i scenariusz adaptowany. W roli głównej w filmie wystąpił Leonardo DiCaprio.

"Jedna bitwa po drugiej". Na zdjęciu aktorzy oraz reżyser Paul Thomas Anderson Źródło: Kevin Winter/Getty Images

Kolejni bohaterowie niedzielnego wieczoru to ekipa stojąca za produkcją "The Pitt", która została uznana najlepszym serialem dramatycznym. Statuetkę dla najlepszego aktora telewizyjnego otrzymał Noah Wyle, który pojawia się w nim w głównej roli doktora Michaela Robinavitcha. Katherine LaNasa, partnerka Wyle z planu, otrzymała statuetkę w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej.

The Pitt Źródło: HBO Max, materiały prasowe

Inaczej niż dotychczas nagrody rozdano przed ceremonią wręczenia Złotych Globów, którą zaplanowano na 11 stycznia. Jak podaje "New York Times", dużą ciekawość ekspertów budził "kierunek, w którym pójdą głosujący".

Podczas gali wspomniano także reżysera Roba Reinera, który został zamordowany w swoim domu w zeszłym roku. Jak wspomniała ze sceny prowadząca rozdanie nagród Chelsea Handler, zmarły był "najmilszym facetem w Hollywood".

Critics Choice Awards 2026. Lista nagrodzonych

KATEGORIA FILM

Najlepszy film: "Jedna bitwa po drugiej".

Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson

Najlepszy aktor: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Najlepsza aktorka: Jessie Buckley, "Hamnet"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Jacob Elordi, "Frankenstein"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan, "Zniknięcia"

Najlepszy młody aktor/najlepsza młoda aktorka: Miles Caton, "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler - "Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza obsada: "Grzesznicy"

Najlepsze zdjęcia: "Sny o pociągach"

Najlepsza scenografia: "Frankenstein"

Najlepszy montaż: "F1: FIlm"

Najlepsze kostiumy: "Frankenstein"

Fryzury i makijaż: "Frankenstein"

Najlepszy film animowany: "K-popowe łowczynie demonów"

Najlepszy film obcojęzyczny: "Tajny agent"

Najlepsza piosenka: "Golden”, "K-popowe łowczynie demonów"

Najlepsza muzyka: "Grzesznicy"

Efekty specjalne: "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Najlepsza komedia: "Naga broń"

KATEGORIA SERIAL

Najlepszy serial dramatyczny: "The Pitt"

Najlepszy aktor: Noah Wyle, "The Pitt"

Najlepsza aktorka: Rhea Seehorn, "Jedyna"

Najlepszy serial komediowy: "Studio"

Najlepszy serial limitowany: "Dojrzewanie"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Tramell Tillman, "Rozdzielenie"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Katherine LaNasa, "The Pitt"

Najlepszy aktor w serialu komediowym: Seth Rogen, "Studio"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym: Jean Smart, "Hacks"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Ike Barinholtz, "Studio"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Janelle James, "Misja: Podstawówka"

Najlepszy film wyprodukowany dla telewizji: "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Stephen Graham, "Dojrzewanie"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Sarah Snook, "To jej wina"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Owen Cooper, "Dojrzewanie"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub produkcji telewizyjnej: Erin Doherty, "Dojrzewanie"

Najlepszy serial obcojęzyczny: "Squid Game"

Najlepszy serial animowany: "South Park"

Najlepszy Talk Show: "Jimmy Kimmel Live!"

Najlepszy program rozrywkowy: "Last Week Tonight With John Oliver"

Najlepszy program komediowy: "SNL50: The Anniversary Special"

OGLĄDAJ: Ile dzieli nas od wojny nuklearnej? Kino już wie i to nie są dobre wieści Zobacz cały materiał

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.