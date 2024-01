Critics Choice Awards 2024 rozdane. Pełna lista zwycięzców i największy triumfator

Critics Choice Awards 2024. Pełna lista zwycięzców

Nagrody dla najlepszego aktora i aktorki filmowej powędrowały odpowiednio do Paula Giamattiego za rolę Paula Hunhama w "Przesileniu zimowym" oraz Emmy Stone za jej występ w "Biednych istotach". Statuetkę w kategorii najlepsza obsada przyznano obsadzie Oppenheimera. Statuetki za najlepszy serial limitowany, dramatyczny i komediowy otrzymały kolejno: "Awantura", "Sukcesja" i "The Bear". Nagrody dla najlepszych aktorów w tych kategoriach otrzymali: Steven Yeun i Ali Wong ("Awantura"), Kieran Culkin i Sarah Snook ("Sukcesja") oraz Jeremy Allen White i Ayo Edebiri ("The Bear").

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY - "Awantura" NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY - "Sukcesja" NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY - "The Bear" NAJLEPSZY TALK SHOW - "Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem" NAJLEPSZY FILM (wykonany dla telewizji) - "Quiz Lady" NAJLEPSZY SERIAL ANIMOWANY - "Scott Pilgrim Takes Off" NAJLEPSZY SERIAL OBCOJĘZYCZNY - "Lupin" NAJLEPSZY PROGRAM KOMEDIOWY - "John Mulaney: Baby J" NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM - Kieran Culkin ("Sukcesja") NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM - Sarah Snook ("Sukcesja") NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM - Jeremy Allen White ("The Bear") NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM - Ayo Edebiri ("The Bear") NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LUB FILMIE LIMITOWANYM - Steven Yeun ("Awantura") NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LUB FILMIE LIMITOWANYM - Ali Wong ("Awantura") NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM - Ebon Moss-Bachrach ("The Bear") NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM - Meryl Streep ("Zbrodnie po sąsiedzku") NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM - Billy Crudup ("The Morning Show") NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM - Elizabeth Debicki ("The Crown") NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LUB FILMIE LIMITOWANYM - Maria Bello ("Awantura") NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LUB FILMIE LIMITOWANYM - Jonathan Bailey ("Towarzysze podróży")