Courteney Cox potwierdza, że książę Harry był u niej w domu. "Jest bardzo miłą osobą"

Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i samorządowcy podpisali we wtorek w Senacie deklarację zawarcia tak zwanego paktu senackiego na najbliższe wybory parlamentarne. Jak tłumaczył Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska), jest to zobowiązanie do wystawienia po jednym kandydacie w każdym okręgu wyborczym. - Wiemy, jaka jest waga tych wyborów. Wiemy, jak wiele zależy od tego, abyśmy byli w tych wyborach razem - podkreślił. - Oszacowaliśmy wstępnie, że w naszym zasięgu jest 65 mandatów - oświadczył senator Zygmunt Frankiewicz.