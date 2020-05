"A po mieście będziemy jeździć tak". Wizja sprzed 58 lat: ludzie oddzieleni od siebie szybami

Korki były zmorą już 58 lat temu

Autorem wizji jest rysownik Walter Molino, którego ówczesna redakcja poprosiła o puszczenie wodzy fantazji i wymyślenie, jak mogłaby wyglądać miejska ulica za kilkadziesiąt lat. "Oto jak można by spróbować rozwiązać problem ruchu miejskiego: zamiast masywnych samochodów małe, jednoosobowe auta, które zajmują minimum przestrzeni. Można by nazwać je "singolette" ["singolo" oznacza pojedynczy - red.]" - głosił napis przy ilustracji.

Pomysł na wizję usprawnienia transportu nie wziął się znikąd, to nawiązanie do historii z Nowego Jorku, o której donosiły wtedy włoskie media, pojawiła się o tym także notka w tym numerze tygodnika. Chodziło o mężczyznę, który - zniecierpliwiony staniem w korkach - wysiadł z samochodu i zostawił go na środku ulicy: "Koszmar korków. Na jednej z ulic Nowego Jorku, zapełnionych ze względu na przedświąteczną gorączkę, pewien pracownik poczty, unieruchomiony w swoim samochodzie, stracił rozum. Po wyczerpującym oczekiwaniu, wyszedł z auta i, zdjąwszy buty, zaczął płynąć w górę nieruchomej, samochodowej rzeki, skacząc zwinnie z pojazdu na pojazd" - pisała "Domenica".

Pamiętne okładki

"Domenica del Corriere" to włoski tygodnik, który ukazywał się przez 90 lat, od 1899 do 1989 roku. Nie specjalizował się w informacjach, w przeciwieństwie do dziennika-matki o tytule "Corriere della Sera" (do dziś jedna z najważniejszych gazet we Włoszech). Był raczej dodatkiem z lżejszymi treściami, przeglądem tygodnia z życia Włochów, pierwowzorem czasopism typu "lifestyle".