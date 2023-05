"Córka" trafia na Playera. Głośny film z Oliwią Colman na podstawie bestsellerowej powieści Eleny Ferrante

"Córka" to debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal. Film, oparty na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante, zdobył trzy nominacje do Oscara (w tym dla Olivii Colman i Dakoty Johnson). Opowiada o dylematach matki. - To są najbardziej skrywane przeżycia. Doświadcza ich wiele kobiet, ale nikt o tym nie mówi - mówiła reżyserka na Festiwalu w Wenecji.

O czym jest "Córka"?

Profesorka literatury Leda (Olivia Colman) przyjeżdża na wakacje do Grecji. Chce czytać i cieszyć się spokojem. Ale na plaży pojawia się głośna rodzina. Uwagę Ledy przykuwa Nina (Dakota Johnson) i jej kilkuletnia córka Elena. Leda też jest matką. Gdy obserwuje nieznajomą, wracają do niej wspomnienia, z którymi od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Przed laty opuściła dzieci. "Dla mnie Leda jest bohaterką, bo była na tyle odważna, by zagłębić się we własną otchłań. Zrobiła to, co dla wielu jest niewybaczalne - opuściła dzieci, ale przecież każdy rodzic na każdym kroku, świadomie lub nie, rani swoje dzieci, powodując małe lub większe szkody" - oceniała Gyllenhaal w wywiadzie dla "The Washington Post".