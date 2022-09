Nie szukał kariery, tylko sposobu na ucieczkę od narkotyków. Sprzedał 17 milionów płyt. Kim był Coolio?

Dorastał w kolebce amerykańskiego hip-hopu, a muzyka, podobnie jak dla wielu kolegów z branży, była dla niego odskocznią od alkoholu i narkotyków. Jego największy hit, "Gangsta's Paradise", na YouTube odtworzono już ponad miliard razy. W ostatnich latach kompletnie zmienił klimat - występował w reality show i programach kulinarnych, stworzył soundtrack do serialu dla dzieci. Kim był zmarły w środę raper Coolio?

Jarez Posey, menedżer Coolio, czyli Artisa Leona Iveya Jr, przekazał "New York Timesowi”, że raper zmarł około godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (druga w nocy w czwartek w Polsce). Dodał, iż muzyk został wcześniej znaleziony nieprzytomny w łazience w domu przyjaciela. Coolio miał 59 lat. Na razie nie podano przyczyny jego śmierci.

Straż pożarna zamiast narkotyków

Urodzony w 1963 roku Ivey pochodził z Pensylwanii, ale w dzieciństwie przeprowadził się do legendarnego w środowisku hip-hopowym kalifornijskiego Compton i to tam rozpoczynał muzyczną karierę. Rozpoznawalność w miejscowym podziemiu zaczął zyskiwać w latach 80. Równocześnie chwytał się różnych zajęć - pracował m.in. jako strażak czy ochroniarz na lotnisku.

W wywiadzie udzielonym w 1994 roku "Los Angeles Times" Ivey przyznał, że zanim wziął się za pracę, miał problemy z narkotykami. – Nie szukałem kariery, tylko sposobu na oczyszczenie, na ucieczkę od narkotyków. To by mnie zabiło i wiedziałem, że musze przestać. Szkolenie strażackie wymagało dyscypliny, której potrzebowałem. Biegaliśmy każdego dnia. Już nie piłem, nie paliłem i nie robiłem innych rzeczy, które normalnie bym robił - wyjaśniał muzyk.

Jego pierwszy legalny singiel, "Whatcha Gonna Do?", został wydany w 1987 roku. Prawdziwy przełom nadszedł jednak dopiero siedem lat później, gdy Coolio miał już ugruntowaną pozycję na kalifornijskiej scenie rapowej, ale wciąż nie należał do właściwego mainstreamu. To zmieniło się po premierze jego debiutanckiego albumu "It Takes a Thief". Pochodzący z niego utwór "Fantastic Voyage" w pewnym momencie stał się numerem trzy w notowaniu Billboard Hot 100, regularnie puszczano go w MTV.

"Gangsta’s Paradise - największy hit Coolio

W 1996 roku Coolio nagrał "Gangsta’s Paradise". Kawałek, który powstał jako część soundtracku do filmu "Młodzi gniewni", do dziś jest zdecydowanie najpopularniejszym utworem z dyskografii Iveya i jednocześnie jednym z najpopularniejszych rapowych utworów, jakie kiedykolwiek powstały. W lipcu tego roku wideo z klipem do "Gangsta’s Paradise" przekroczyło miliard wyświetleń na YouTube. W roku wydania swojego przeboju Coolio został za niego wyróżniony nagrodą Grammy.

Coolio wydał osiem albumów studyjnych. Tim Mosenfelder/Getty Images

W trakcie swojej kariery Ivey wydał osiem albumów studyjnych, jego największymi hitami, obok flagowego "Gangsta’s Paradise", były m.in. "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" i "C U When U Get There". Ostatnią płytę, "From the Bottom 2 the Top", Coolio wypuścił w 2009 roku. Jak informował na swojej oficjalnej stronie internetowej sam raper, łącznie sprzedał ponad 17 milionów krążków.

Coolio jako osobowość medialna

Artysta miał też na koncie liczne role w filmach, w wielu z nich zagrał samego siebie. W ostatnich latach był przede wszystkim celebrytą telewizyjnym. Pojawił się w kilku reality show, w tym w amerykańskiej edycji "Big Brothera", a także w programach kulinarnych. Stworzył również piosenkę do emitowanego na antenie Nickelodeon serialu "Kenan i Kel".

Artis Leon Ivey Jr oficjalnie był ojcem sześciorga dzieci, choć nie brakowało pogłosek, wedle których liczba jego biologicznych potomków miała sięgać nawet dziesięciu. Czwórkę dzieci miał z aktorką Josefą Salinas, która w latach 1996-2000 była jego żoną.

