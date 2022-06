Australijski dziennik przeprasza Rebel Wilson, ale zaprzecza, że chciał zmusić aktorkę do coming outu

Australijska aktorka Rebel Wilson poinformowała w piątek na Instagramie o swoim nowym związku i pokazała zdjęcie z partnerką. Dzień później na łamach dziennika "Sydney Morning Herald" ukazał się artykuł, z którego wynikało, że gazeta chciała opublikować tę wiadomość, ale celebrytka ją ubiegła. Oburzyło to środowiska osób LGBT+ i dziennikarzy, jak również licznych fanów Wilson. Po fali krytyki dziennik zaprzeczył, jakoby zamierzał zmusić artystkę do coming outu, ostatecznie tekst zniknął jednak ze strony SMH, a jego autor wyraził skruchę.

Artykuł Hornery’ego skrytykowali też przedstawiciele środowiska LGBT. - Coming out to głęboko osobista decyzja. O tym, czy, kiedy i jak [go dokonać], powinna decydować jednostka, całkowicie na własnych warunkach. To po prostu nie w porządku outować osoby LGBTQ+ lub wywierać na nich presję, by wyoutowały się same. Media nie powinny robić sensacji z życia i związków [tych] osób - powiedział BBC rzecznik grupy Stonewall.