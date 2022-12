Hity w telewizji i internecie. Świąteczne propozycje TVN, Playera, HBO Max i TVN24 GO 

Filmowe nowości i uwielbiane hity. TVN, Player i HBO Max przygotowały ofertę, w której w czasie świąt Bożego Narodzenia każdy znajdzie coś dla siebie. Przejrzeliśmy również świąteczne propozycje TVN24 GO.

Tej pozycji już od lat nie może zabraknąć w polskich domach. Widzowie TVN przez całe święta będą mieli okazję śledzić losy bohaterów ulubionej świątecznej serii - "Listy do M." zostaną wyemitowane w piątek o 20.00. "Listy do M. 2" pojawią się na ekranie w wigilijny wieczór o 20.25, a "Listy do M. 3" w Boże Narodzenie o 20.00.

"Listy do M. 3" Kino Świat

W okresie świątecznym stacja pokaże też sprawdzone filmy dla najmłodszych i całej rodziny. Wśród nich "Kung Fu Panda: Święta, święta i Po" (emisja o 13.10 w Wigilię), "Jack Frost" (13.45 w Wigilię), "Tarzan: Legenda" (15.50), "Pada Shrek" (20.00) i "Miss agent" (22:35).

TVN: kinowe hity na święta

Pierwszego dnia świąt obejrzymy na antenie TVN m.in. "Podróż do wnętrza Ziemi" (godz. 8.30), "Grinch: Świąt nie będzie" (11:15), "Fred Claus, brat świętego Mikołaja" (13:20), "Charlie i fabryka czekolady" (15:45) i "Miss agent 2: Uzbrojona i urocza" (22:15).

Drugiego dnia świąt na antenie TVN zagoszczą "Legendy sowiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole" (6.45), "Podróż na tajemniczą wyspę" (8.35), "Elf" (10.20), "Krudowie" (12:15), "Vinci" (14.15), "Miłość jest wszystkim" (16.30), "Gladiator" (20.00) i "Czerwona gorączka" (23.00).

"Miłość jest wszystkim" TVN/Kino Świat

Oferta TVN to jednak znacznie więcej niż filmy. Już w przedświąteczny piątek o 16.10 i 17.20 "Święta z Gesslerami", program, w którym zobaczymy Magdę Gessler i jej bliskich w szale świątecznych przygotowań. Kolejne odcinki zostaną wyemitowane w Wigilię o 18.00 i w Boże Narodzenie o 10.25.

Hitów nie zabraknie także na antenie TVN 7. W piątkowy wieczór na ekranach zagości "Mamma mia" (o 21.00) i "47 roninów" (23.25), w Wigilię "Beethoven 2" (8.05), "Domek na święta" (13.00) i "Mamma mia: Here we go again!" (20.00). W Boże Narodzenie na TVN 7 obejrzymy takie produkcje, jak "Kopciuszek: Roztańczona historia" (10.55), "Rodzinne rewolucje (12.50) czy "Siódmy syn" (20.00). Drugiego dnia świąt "Showtime" (13.40), "Podatek od miłości" (15.40), "Ścigany" (20.00) i "Gniew oceanu" (22.40). A to zaledwie wycinek świątecznej ramówki.

Player.pl: świąteczne hity i premiery 2022 roku

Świątecznych klasyków nie zabraknie w Playerze. Podczas gdy w kinach wciąż możemy obejrzeć "Listy do M. 5", na platformie VOD już teraz znajdziemy "Listy do M. 4". A także szereg innych filmów świątecznych, w tym "Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta", "Sposób na świętego", "Świąteczny dom otwarty", czy "Jak nie zwariować w święta".

W święta możemy również nadrobić kinowe zaległości i obejrzeć gorące nowości. Bo Player to także nagradzane filmowe przeboje 2022 roku: "Johnny", "Fucking Bornholm", "After", czy "Inni ludzie".

Piotr Trojan i Dawid Ogrodnik w "Johnny'm" fot. H. Komerski/TVN Warner Bros. Discovery

Na platformie streamingowej można też już oglądać 4 odcinki "Świąt z Gesslerami", a także wiele innych serialowych i filmowych hitów.

Świąteczne filmy i seriale w HBO Max

HBO Max przygotował ofertę pełną hitów i nowości, także w sam raz na święta: "Święta na farmie", "Świąteczny walc", "Dickens na Święta" oraz "​​Święty duch". Od grudnia na platformie obejrzymy też takie nowości jak "Black Adam", "C’mon C’mon", "Morbius", czy "Obcy na poddaszu". Znajdziemy też mnóstwo klasyków ("Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Matrix", "Bonnie i Clyde"), filmy dla całej rodziny ("Świąteczne tajemnice", "Ekspres polarny", "Jumanji") oraz wiele polskich produkcji ("Chemia", "Lekcja miłości", "K2. Dotknąć nieba").

Święta mogą być dobrą okazją do przypomnienia sobie nie tylko dobrze znanych filmów, ale także seriali. Na platformie dostępne są takie produkcje jak "Przyjaciele", "Gra o tron", "Teoria wielkiego podrywu", "Biały Lotos", "Ród smoka", "Opowieść podręcznej", czy "Rick i Morty".

HBO Max oferuje również pionierskie miniseriale. Wśród nich "Czarnobyl", "Angielka", "Schody", "Olive Kitteridge" i "Watchmen". Dla najmłodszych "Wyluzuj Scooby-Doo!", "Craig znad potoku", "Pora na przygodę!", "Niesamowity świat Gumballa" i wiele innych.

Dwayne Johnson, premiera filmu "Black Adam" Fot. Eamonn McCormack / Warner Bros. Pictures

Świąteczna oferta TVN24 GO

W TVN24 GO Marcin Kwaśny w Wigilię zabierze nas do fabryki bombek i pokaże od kuchni jak powstają - w ramach cyklu "Tylnymi drzwiami". Dzień później w "Bez polityki" Piotr Jacoń będzie rozmawiał z aktorką Jowitą Budnik, znaną m.in. z "W labiryncie", "Placu Zbawiciela" czy "Po miłość". Także w niedzielę na platformie pojawi się nowy odcinek "ArtKompasu" Moniki Krajewskiej (Fakty TVN) o Wojciechu Fangorze, którego prace biją rekordy na aukcjach, rozbudzają wyobraźnie i fascynują od lat. W tym roku przypada setna rocznica urodzin artysty.

Anja Rubik i Piotr Jacoń w programie "Bez polityki" TVN24

W poniedziałek znani dziennikarze poplotkują o modzie w polityce w ramach cyklu "To był temat". Wrócą wspomnieniami do najbardziej oryginalnych strojów polskich polityków i polityczek, do kontrowersyjnych dyskusji o tym, co najważniejszym osobom w państwie (i ich np. partnerkom) modowo wypada. Poza tym w TVN24 GO nowe odcinki programów "Bardzo Bardzo Serio" z udziałem Michała Rusinka i świąteczny "Sejm Wita".

