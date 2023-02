23-letnia partnerka Piqué trafiła do szpitala. "Niełatwo być na ustach całego świata"

Clara Chía Martí, obecna partnerka Gerarda Piqué, trafiła 30 stycznia do Hospital Quirónsalud w Barcelonie. Powodem hospitalizacji mają być ataki paniki wywołane falą krytyki, jaka wylała się na 23-latkę w ostatnim czasie - podają hiszpańskojęzyczne media. Wcześniej kobieta tymczasowo przeprowadziła się do rodzinnego domu, by tam odpocząć.

Clara Chía Martí trafiła na portale całego świata 11 stycznia, gdy Shakira wypuściła słynny już utwór, w którym śpiewa o rozstaniu z Piqué: "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki, zamieniłeś ferrari na twingo". Uwaga medialna, jaką obdarzono Hiszpankę po premierze piosenki, a także towarzyszące jej krytyczne opinie fanów kolumbijskiej wokalistki miały przyczynić się do pogorszenia zdrowia psychicznego 23-latki.

Clara Chía Martí "potrzebowała schronienia, była w złym nastroju"

Jak podaje dziennikarz portalu 20Minutos Saul Ortiz, przed przyjęciem do placówki Chía "przez około osiem dni przebywała w domu swoich rodziców, pracując zdalnie". "Potrzebowała schronienia, była w złym nastroju. Niełatwo być 23-letnią dziewczyną i jednocześnie być na ustach Hiszpanii i całego świata. To zbierało swoje żniwo." - ocenił Ortiz, cytowany przez portal Marca.

Zamieszanie wokół jej osoby doprowadziło 23-latkę do sytuacji, w której musiała zasięgnąć profesjonalnej pomocy. We wtorek, 31 stycznia, po tym, jak doświadczyła ataku paniki, została przyjęta do barcelońskiego szpitala. - Clara udała się do szpitala Quironsalud, prywatnej kliniki znajdującej się w Barcelonie, by uzyskać pomoc medyczną pracowników służby zdrowia, gdy podczas ostatniego ataku paniki miała problemy z oddychaniem - wyjaśniła Lorena Vazquez w najnowszym odcinku "Mamarazzis".