Nie żyje Cindy Morgan. Aktorka o polskich korzeniach była gwiazdą filmów "Golfiarze" i "Tron"

Cindy Morgan - kariera aktorska

Morgan urodziła się w 1954 roku w Chicago, jako Cynthia Ann Cichorski. Była córką migrantów z Polski i Niemiec. Zanim pod koniec lat 70. rozpoczęła karierę aktorską, pracowała m.in. jako pogodynka i didżejka. Rozgłos zapewniła jej rola w komedii "Golfiarze" z 1980 roku, w której wystąpiła u boku Chevy Chase'a i Billa Murraya. W późniejszych latach Morgan zagrała też w takich filmach jak "Tron", "Śmiertelny weekend" i "Galaxis". Rola w "Face of the Trinity" z 2022 roku była jej ostatnią na dużym ekranie. Aktorka występowała również w szeregu produkcji telewizyjnych, m.in. w serialach "Falcon Crest", "The Fall Guy" i "She's the Sheriff".