"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"

Chuck Norris
Nie żyje aktor Chuck Norris. Miał 86 lat
Źródło: TVN24
Chuck Norris przekuł swoje umiejętności w sztukach walki w karierę aktorską, co przyniosło mu uwielbienie na całym świecie. Dla milionów widzów był wojownikiem, który nie przybywa z bronią, ale z "kopnięciami z półobrotu". "Był prawdziwym twardzielem", piszą o nim media.

Nie żyje aktor Chuck Norris. O jego śmierci w wieku 86 lat poinformowała rodzina. Aktor dzień wcześniej trafił do szpitala na Hawajach w związku z "incydentem medycznym". Odszedł nagle w czwartek rano. "Dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły. Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, niesamowitym bratem i sercem naszej rodziny" - czytamy.

Chuck Norris. Kariera "twardziela"

Krytycy filmowi bywali bezlitośni dla jego umiejętności aktorskich, choć z biegiem lat przyznali, że je rozwinął - pisze "New York Times". Ale za to kochali go widzowie - ocenia dziennik pisząc, że był "ulubieńcem tłumów". W większości swoich filmów i seriali przybywał na ratunek nie z bronią, ale z "kopnięciami z półobrotu". "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji", "Strażnik Teksasu", "Człowiek prezydenta" - grał twardego faceta, który nie szukał kłopotów i nie używał siły, dopóki miał wybór - piszą media. Jego dialogi bywały skąpe, ale "przepełnione groźbą".

- Gram mężczyznę przypartego do muru, który musi się wyrwać siłą - powiedział "The San Francisco Chronicle", a ten opis - jak ocenia "NYT" - pasuje do opisu większości jego ról. Serial "Strażnik Teksasu", w którym latami grał główną rolę, "przywoływał na myśl klasyczny western".

Jak pisze "The Hollywood Reporter", nie bez wpływu na jego wzorce pozostawała sytuacja z dzieciństwa - uzależniony od alkoholu ojciec znikał na długi czas pozostawiając rodzinę. "Norris znalazł w kinie swoje męskie wzorce do naśladowania", ocenia magazyn. Podziwiał Johna Wayne'a, Gene'a Autry'ego i Roya Rogersa. - Postanowiłem, że pewnego dnia dorosnę i będę taki jak oni - napisał w swojej autobiografii. "Ich zachowanie w filmach było zgodne z Kodeksem Zachodu: lojalność, przyjaźń i uczciwość. Byli bezinteresowni i robili to, co słuszne, nawet gdy ryzyko było ogromne".

Zaciągnął się do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Chuck to przydomek, który nadał mu jeden z kolegów w koszarach. Przylgnął do niego na lata.

Do aktorstwa zachęcił go Steve McQueen

Gdy odszedł ze służby, zajął się karate. Stał się posiadaczem czarnych pasów w takich dyscyplinach jak karate, Tang Soo Do i taekwondo, przyjaźnił się z ikoną sztuk walki Bruce'em Lee. Otwierał kolejne szkoły. Udzielał prywatnych lekcji - trafiali do niego celebryci. Do aktorstwa zachęcał go Steve McQueen. Norris przez kilka lat udzielał gwieździe znanej z "Motylka" czy "Cincinnati Kid" prywatnych lekcji karate - przypomina "The Hollywood Reporter".

Doświadczony aktor udzielił mu też cennej rady na temat opinii krytyków. "Tylko jeśli twój film zarobi dwa dolary, nie będziesz miał pracy". - Kiedy zostałem "ukrzyżowany" przez krytyków, starałem się o tym pamiętać - powiedział magazynowi "Black Belt".

Fala żartów o Chucku Norrisie

Przez lata krążyły żarty na jego temat. "Kiedy Chuck Norris przechodzi przez ulicę, to samochody muszą się rozglądać" - przypomina "The Hollywood Reporter". Aktor początkowo był zaskoczony falą żartów na jego temat w internecie. W jednym z wywiadów przyznał, że jego ulubionym "faktem" o nim jest ten o liczeniu do nieskończoności: "Chuck Norris policzył do nieskończoności... dwa razy". Ale mówiło się też, że potrafi trzasnąć drzwiami obrotowymi. I że gdy robi pompki, nie podnosi siebie, tylko spycha Ziemię w dół.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: The Hollywood Reporter, Deadline, The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/DPA

