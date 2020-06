Zmarł Christo. To on opakował Reichstag

Christo, urodzony w 1935 roku w bułgarskim Gabrowie, ojczyznę opuścił w 1957 roku. Najpierw przebywał w Austrii i w Szwajcarii, w 1958 roku dotarł do Paryża. Tam poznał Jeanne-Claude Denat de Guillebon, z którą rok później wziął ślub. Łączyło ich życie prywatne, sztuka oraz data urodzin - 13 czerwca 1935 roku. Światową rozpoznawalność parze artystów przyniosły realizacje monumentalnych projektów w przestrzeni publicznej. W twórczości korzystali z elementów tzw. sztuki ziemi (land artu) oraz sztuki konceptualnej. Największy rozgłos przyniosły im ambalaże (z franc. emballage ), czyli działania polegające na pokrywaniu olbrzymimi płachtami z materiału lub kolorowej folii elementów krajobrazu oraz słynnych budowli.

Od telefonu po paryski most

Na początku Christo wraz z żoną zajmowali się opakowywaniem niewielkich gabarytowo przedmiotów, takich jak maszyna do pisania czy telefon. Od 1969 roku zaczęli opakowywać elementy wielokrotnie większe. W tym właśnie roku małżonkowie pokryli kolorowymi płachtami dwa kilometry skalistego wybrzeża w Australii. Trzy lata później, w 1972 roku, Christo zrealizował projekt polegający na przedzieleniu słynnego wąwozu w stanie Kolorado poprowadzoną między skalnymi ścianami kurtyną o wysokości 60 metrów i długości 420 metrów. W 1985 roku Christo i Jeanne-Claude opakowali najstarszy z paryskich mostów - Pont Neuf.

Reichstag opakowany

W 1995 roku ich uwagę przyciągnął budynek Reichstagu w świeżo zjednoczonym Berlinie. Po tygodniach negocjacji Christo i Jeanne-Claude otrzymali od niemieckiego parlamentu zgodę na zasłonienie gmachu. Zajęło im to tydzień, od 17 do 24 czerwca. Do realizacji jednego z najbardziej spektakularnych projektów w sztuce współczesnej wykorzystano 100 tysięcy m kw. ognioodpornego materiału, pokrytego warstwą aluminium. Sam artysta stwierdził, że zasłonięty Reichstag "był jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widział". W ciągu ponad dwóch tygodni instalację zobaczyło pięć milionów zwiedzających.