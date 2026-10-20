Christina Applegate o stanie zdrowia. "Wracam do punktu wyjścia"

Christina Applegate na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: PAP/Newscom

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Christina Applegate w sierpniu 2021 roku ogłosiła, że po zdiagnozowaniu u niej stwardnienia rozsianego (SM) rezygnuje z pracy przed kamerą, ograniczając się do pracy w dubbingu. W ciągu kolejnych pięciu lat skupiała się na dbaniu o zdrowie i stawianiu czoła dolegliwościom, związanym z chorobą.

We wtorek aktorka pojawiła się po siedmiomiesięcznej przerwie w podcaście "MeSsy", który od dwóch lat prowadzi z Jamie-Lynn Sigler - aktorką, u której również zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. O najnowszych doniesieniach na temat swojego stanu zdrowia Applegate razem z Sigler rozmawiała w dwuczęściowym odcinku podcastu.

Christina Applegate: wracam do punktu wyjścia

Applegate podzieliła się najnowszymi informacjami o stanie jej zdrowia. Jak się okazało, stwardnienie rozsiane zostało u niej zdiagnozowane niewłaściwie. Za pomocą najnowszych technologii jej lekarka odkryła, że Applegate nie cierpi na stwardnienie rozsiane.

- Być może to świetna wiadomość, ale dla mnie oznacza, że wracam do punktu wyjścia - wyznała przez łzy aktorka. - Ciężko mi powiedzieć, że moja lekarka weszła do mojego pokoju i stwierdziła: gratulacje, nie ma pani stwardnienia rozsianego - przekazała. 54-letnia gwiazda takich serialowych hitów jak "Świat według Bundych" czy "Już nie żyjesz" stwierdziła, że nie ucieszyła się z tej wiadomości. - To nie tak, że postawiono mi błędną diagnozę i teraz nagle czuję się lepiej. Wcale nie poczułam się lepiej. Pod pewnymi względami czuję się gorzej. Wracam do punktu wyjścia i nie wiem, co się ze mną dzieje - podkreśliła.

Po zakończeniu produkcji "Już nie żyjesz" w 2022 roku, Applegate niemal całkowicie zniknęła z życia publicznego. Bardzo mocno zaangażowała się w działania na rzecz wsparcia osób ze stwardnieniem rozsianym. To przewlekła choroba zapalna o nieustalonym jednoznacznie podłożu. Atakuje układ nerwowy. Jej objawami mogą być zaburzenia widzenia, koordynacji ruchowej czy równowagi oraz niedowłady kończyn czy zaburzenia czucia. Choroby nie da się całkowicie wyleczyć, ale wczesne wykrycie i odpowiednie leki pozwalają zapanować nad chorobą na tyle, by pacjenci mogli funkcjonować bez ograniczeń.

Christina Applegate na 75. gali wręczenia nagród Emmy (2023 rok) Źródło zdjęcia: Kevin Winter/Getty Images

Applegate: Straciłam wszystko, zatrzymałam swoje życie w pewnym miejscu

Applegate wyznała we wtorek, że chociaż została błędnie zdiagnozowana, nadal zmaga się z szeregiem objawów choroby, a jej dolegliwości teraz okazały się być tajemnicą. - Mam takie same symptomy jak każda osoba z SM. Każdy jeden objaw - podkreśliła. - Obie wiemy, że istnieje wiele bardzo różnych rzeczy, które mogą maskować SM - dodała. W ten sposób nawiązała do faktu, że błędnie diagnozowane SM nie jest rzadkością.

- To jasne, że teraz znajdą [lekarze - red.] coś innego - stwierdziła.

- Czuję się z tym bardzo dziwnie, bo mam poczucie, że wszystkich zawiodłam, odkąd zaangażowałam się na rzecz dla osób z SM. Nadal jestem szoku. Czuję się roz*****a, to na pewno - wyznała. - Do tej pory miałam powód [żeby się angażować - red.]. Znałam ten j****y powód, przez który każdy mój kolejny dzień był do d**y. Teraz tego wyjaśnienia nie ma i jest to bardzo niepokojące, zbija mnie z tropu - powiedziała Applegate.

W drugiej części Applegate w emocjonalny sposób podsumowała ostatnie pięć lat życia. - Zmierzyłam się z ogromną depresją z tego powodu. Straciłam wszystko, straciłam pracę. Moje życie zatrzymałam w pewnym miejscu - oceniła. - Nadal poruszam się przy pomocy wózka, gdy mam wizytę u lekarza. Nie jestem w stanie przejść z auta do gabinetu. Nadal się z tym mierzę. To, że lekarka powiedziała mi: nie ma pani SM, nie oznacza, że wydarzyło się coś magicznego - stwierdziła Applegate.

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