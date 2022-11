Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa. Testy potwierdziły jego "największy strach"

Chris Hemsworth o profilaktyce choroby Alzheimera

Hemsworth wyjaśnił, że nie zdiagnozowano u niego choroby Alzheimera, ale ostrzegano go przed podwyższonym ryzykiem. I dodał, że to "silna wskazówka". Aktor dowiedział się, że jest obciążony dziedzicznie, co czyni go od ośmiu do dziesięciu razy bardziej narażonym na rozwój choroby. "To nie tak, że ogłosiłem swoją rezygnację" - powiedział Hemsworth, ale dodał, że wiadomość o ryzyku zachorowania wywołała w nim potrzebę zrobienia przerwy. "Jeśli spojrzysz na profilaktykę choroby Alzheimera, korzyścią z działań zapobiegawczych jest to, że wpływa to na resztę twojego życia" – powiedział. Jak dodał, "chodzi o zarządzanie snem, radzenie sobie ze stresem, odżywianie, ruch, kondycję". "To wszystko narzędzia, które należy stosować w spójny sposób" - podkreślił.