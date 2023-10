"Chłopi" przebili "Zieloną granicę". Kandydat do Oscara hitem w polskich kinach

"Chłopi", w reżyserii i według scenariusza małżeństwa Welchmanów, to polski kandydat do przyszłorocznych Oscarów w kategorii film międzynarodowy.

"Chłopi" czyli historia tragicznej miłości

Welchmanowie w centrum uwspółcześnionej filmowej fabuły umieścili kobiety, w szczególności tragiczną postać Jagny, buntującej się przeciw narzuconym patriarchalnym zasadom, pragnącej żyć po swojemu. To oczywiste, że jej historię oglądamy przez pryzmat opresyjnych zachowań władzy, która odbiera kobietom prawo do stanowienia o sobie. To w Polsce, ale film przyjęto entuzjastycznie również za oceanem (swoją premierę miał na festiwalu w Toronto, gdzie widownia wiwatowała po seansie).

Ponad 50 krajów

Ale dystrybucja "Chłopów" w Polsce to jedynie pierwszy krok na drodze do międzynarodowej kariery filmu. New Europe Film Sales sprzedał go już bowiem do ponad 50 krajów, m.in. Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Korei Południowej, Skandynawii, Włoch i Hiszpanii. Film będzie miał także kinową dystrybucję w Chinach, co zdarza się bardzo rzadko filmom wyprodukowanym poza tym krajem. Trwają także negocjacje z pozostałymi krajami azjatyckimi.