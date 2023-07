"Chłopi" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto

Przybliżyć światu Reymonta

Przypomnijmy, że fabuła powieści i filmu przedstawiona na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych skupia się na losach wiejskiej rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znalazły się w sercu tej opowieści. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stał się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii.

Animacja "Chłopi" to - jak zapowiadają twórcy - esencja półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku, z naciskiem na styl Młodej Polski. Początkowo studio BreakThru Films, odpowiedzialne za produkcję, nakręciło film z aktorami. Następny etap pracy należał do ponad stu malarzy w czterech studiach: w Polsce, na Litwie , w Ukrainie i Serbii , którzy kadr po kadrze malowali olejne obrazy na płótnie. Artyści do tej pory poświęcili im ponad 200 tysięcy godzin pracy. Na kolejnym etapie obrazy stały się klatkami kluczowymi dla filmu. Animatorzy uzupełniali ujęcia namalowane przez malarzy, by całość filmu była płynna i przyjemna dla oka.

Do tej pory film zdołano sprzedać już do ponad 40 krajów, w tym do Niemiec (Plaion), Francji (The Jokers), krajów Beneluxu (Paradiso), Korei Południowej (First Run), Chin (JL Film), Skandynawii (Another World Rozrywka) i Hiszpanii (Karma). Trwają negocjacje z nabywcami w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Australii i Japonii.