Stworzyli "Twojego Vincenta", teraz wzięli się za "Chłopów". Jest pierwszy zwiastun

Pierwszy zwiastun animacji DK (wcześniej Dorota Kobiela) i Hugh Welchmana, będący adaptacją "Chłopów" Reymonta, robi gigantyczne wrażenie. Duet zasłynął produkcją "Twój Vincent", nominowaną do Oscara animacją malarską, którą zobaczyło w kinach sześć milionów widzów. Premierę "Chłopów" zapowiedziano na październik tego roku.

"Chłopi" to podobnie jak "Twój Vincent" pełnometrażowa animacja malarska dla dorosłych, ale te dwie produkcje bardzo się od siebie różnią.

- Skala tych dwóch filmów jest nieporównywalna - tłumaczy reżyserka DK Welchman. - "Twój Vincent" to kameralna produkcja, z mnóstwem statycznych ujęć, dialogów. "Chłopi" to natomiast prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca, bitwy. To niesamowicie dynamiczne ujęcia, kamera często wędruje za bohaterem, wiele dzieje się w kadrze - dodaje.