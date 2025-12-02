Szanghaj. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Maki Otsuki to znana japońska wokalistka, która największą rozpoznawalność zyskała za sprawą m.in. piosenek "Memories" i "RUN!RUN!RUN!" z anime "One Piece". W piątek i sobotę zaplanowano jej występy w Szanghaju na Bandai Namco Festival - festiwalu poświęconym japońskiemu anime. Sztab artystki poinformował jednak na jej oficjalnej stronie internetowej, że w piątek Otsuki "musiała nagle przerwać występ z powodu niemożliwych do uniknięcia okoliczności (...) mimo że była w trakcie występu".

Przerwany występ wokalistki

Nagrania z przerwanego występu szybko trafiły do sieci. Widać na nich, jak artystka wykonywała jeden ze swoich utworów, kiedy nagle zgasły światła i wyłączona została muzyka. Następnie wyraźnie zaskoczona i zdezorientowana wokalistka została szybko wyprowadzona ze sceny przez członków personelu.

Nie odbył się również sobotni występ artystki. Festiwal w Szanghaju miał trwać do niedzieli, ale organizatorzy ogłosili enigmatycznie na chińskiej platformie społecznościowej WeChat, że cała impreza zostanie odwołana po "szczegółowym rozważeniu różnych czynników" - podała agencja Kyodo News.

Chiny odwołują koncerty

Oficjalnie nie przedstawiono żadnego uzasadnienia dla tak gwałtownego przerwania koncertu japońskiej wokalistki. "Guardian" zauważa jednak, że przerwany występ Maki Otsuki to kolejne wydarzenie "z serii odwołanych imprez kulturalnych, w które zaangażowane były dwie największe gospodarki Azji". Bo w Chinach w ostatnich dniach nastąpiła cała seria przerwanych lub odwołanych w ostatniej chwili koncertów japońskich artystów.

Zmuszeni do odwołania występów w Chinach zostali m.in. piosenkarka Ayumi Hamasaki oraz pianistka jazzowa Hiromi Uehara. "Nadal głęboko wierzę, że rozrywka powinna być pomostem łączącym nas wszystkich i że powinnam być twórcą tego pomostu" - napisała Hamasaki na dzień przed odwołanym występie w Szanghaju.

Fala przerwanych lub odwołanych bez wyjaśnienia koncertów w Chinach wywołała wściekłość wielu fanów i spotkała się z ogromną falą krytyki w międzynarodowych mediach społecznościowych. Wiele osób zarzuca organizatorom "prymitywność" i "ekstremizm", zauważa BBC.

Wszystko dlatego, że japońskie koncerty odwoływane są w chwili zaostrzenia się relacji dyplomatycznych pomiędzy Chinami i Japonią. Internauci zarzucają w związku z tym chińskim władzom, że pozbawiają własnych obywateli wolności do korzystania z kultury, próbując w ten sposób ukarać Japonię. "Nie dbacie w ogóle o fanów - przecież to w końcu Chińczycy, prawda?" - brzmi jeden z komentarzy na chińskiej platformie Weibo.

W chińskiej sieci wymierzone w japońskich artystów zdarzenia wywołały jednak także falę nacjonalistycznych komentarzy, w których internauci pytali, dlaczego w ogóle takie wydarzenia są planowane w Chinach. "Jak to wydarzenia miało się odbyć w czasie, kiedy cały naród jest zły na Japonię?" - brzmi jeden z komentarzy.

Kryzys w relacjach Chin i Japonii

Stosunki dyplomatyczne Pekinu i Tokio są szczególne napięte od początku listopada, kiedy to szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i potencjalnie zmusić Tokio do reakcji militarnej.

Pekin zareagował na te słowa oburzeniem i od tamtej pory zaognia relacje dwustronne, nie tylko krytykując szefową japońskiego rządu, ale też m.in. zachęcając Chińczyków do rezygnacji z wyjazdów do Japonii czy wstrzymując premiery japońskich filmów.