Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Zgaszono światło, wyłączono dźwięk. Piosenkarka zmuszona do przerwania występu

|
Mati Otsuki
Szanghaj. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Japońskiej wokalistce Maki Otsuki podczas występu w Szanghaju nagle wyłączono światło i dźwięk, zmuszając artystkę do przerwania koncertu i opuszczenia sceny. To kolejny z wielu przerwanych lub odwołanych występów japońskich artystów w Chinach, a fani zarzucają Pekinowi "prymitywność" i "ekstremizm".

Maki Otsuki to znana japońska wokalistka, która największą rozpoznawalność zyskała za sprawą m.in. piosenek "Memories" i "RUN!RUN!RUN!" z anime "One Piece". W piątek i sobotę zaplanowano jej występy w Szanghaju na Bandai Namco Festival - festiwalu poświęconym japońskiemu anime. Sztab artystki poinformował jednak na jej oficjalnej stronie internetowej, że w piątek Otsuki "musiała nagle przerwać występ z powodu niemożliwych do uniknięcia okoliczności (...) mimo że była w trakcie występu".

Chcą wydawac 5 procent PKB na obronność. "Nie ma miejsca na kompromisy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chcą wydawac 5 procent PKB na obronność. "Nie ma miejsca na kompromisy"

Świat

Przerwany występ wokalistki

Nagrania z przerwanego występu szybko trafiły do sieci. Widać na nich, jak artystka wykonywała jeden ze swoich utworów, kiedy nagle zgasły światła i wyłączona została muzyka. Następnie wyraźnie zaskoczona i zdezorientowana wokalistka została szybko wyprowadzona ze sceny przez członków personelu. 

Nie odbył się również sobotni występ artystki. Festiwal w Szanghaju miał trwać do niedzieli, ale organizatorzy ogłosili enigmatycznie na chińskiej platformie społecznościowej WeChat, że cała impreza zostanie odwołana po "szczegółowym rozważeniu różnych czynników" - podała agencja Kyodo News.

Chiny odwołują koncerty

Oficjalnie nie przedstawiono żadnego uzasadnienia dla tak gwałtownego przerwania koncertu japońskiej wokalistki. "Guardian" zauważa jednak, że przerwany występ Maki Otsuki to kolejne wydarzenie "z serii odwołanych imprez kulturalnych, w które zaangażowane były dwie największe gospodarki Azji". Bo w Chinach w ostatnich dniach nastąpiła cała seria przerwanych lub odwołanych w ostatniej chwili koncertów japońskich artystów.

Zmuszeni do odwołania występów w Chinach zostali m.in. piosenkarka Ayumi Hamasaki oraz pianistka jazzowa Hiromi Uehara. "Nadal głęboko wierzę, że rozrywka powinna być pomostem łączącym nas wszystkich i że powinnam być twórcą tego pomostu" - napisała Hamasaki na dzień przed odwołanym występie w Szanghaju.

Fala przerwanych lub odwołanych bez wyjaśnienia koncertów w Chinach wywołała wściekłość wielu fanów i spotkała się z ogromną falą krytyki w międzynarodowych mediach społecznościowych. Wiele osób zarzuca organizatorom "prymitywność" i "ekstremizm", zauważa BBC.

Wszystko dlatego, że japońskie koncerty odwoływane są w chwili zaostrzenia się relacji dyplomatycznych pomiędzy Chinami i Japonią. Internauci zarzucają w związku z tym chińskim władzom, że pozbawiają własnych obywateli wolności do korzystania z kultury, próbując w ten sposób ukarać Japonię. "Nie dbacie w ogóle o fanów - przecież to w końcu Chińczycy, prawda?" - brzmi jeden z komentarzy na chińskiej platformie Weibo.

W chińskiej sieci wymierzone w japońskich artystów zdarzenia wywołały jednak także falę nacjonalistycznych komentarzy, w których internauci pytali, dlaczego w ogóle takie wydarzenia są planowane w Chinach. "Jak to wydarzenia miało się odbyć w czasie, kiedy cały naród jest zły na Japonię?" - brzmi jeden z komentarzy.

Kryzys w relacjach Chin i Japonii

Stosunki dyplomatyczne Pekinu i Tokio są szczególne napięte od początku listopada, kiedy to szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i potencjalnie zmusić Tokio do reakcji militarnej.

Pekin zareagował na te słowa oburzeniem i od tamtej pory zaognia relacje dwustronne, nie tylko krytykując szefową japońskiego rządu, ale też m.in. zachęcając Chińczyków do rezygnacji z wyjazdów do Japonii czy wstrzymując premiery japońskich filmów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"

Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"

BIZNES
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii

"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii

Świat

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //mm

Źródło: The Guardian, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: @whyyoutouzhele/X

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaChinyJaponia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
WARSZAWA
Widok na Zaporoską Elektrownię Jądrową
Ciąg dalszy afery korupcyjnej w ukraińskiej energetyce. Kolejne zatrzymanie
Świat
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
BIZNES
imageTitle
Semenya w nowej roli. "Moim dzieciom nie muszę niczego udowadniać"
EUROSPORT
insulina shutterstock_2484912407
Leki na otyłość. "Pacjenci muszą liczyć się z ich brakiem"
Zdrowie
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
METEO
Policyjne kontrole przewozów osób w stolicy
Skontrolowali ponad 200 kierowców przewozów osób. Niemal połowę ukarali mandatami
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty z serią pytań do Nawrockiego. "Co oni panu zrobili?"
Polska
Nikodem Marecki
Nie żyje 11-letni aktor. Znamy szczegóły wypadku
Kraków
pesaro wlochy pomnik pavarotti - Jojo Photos shutterstock_2543296063
Pavarotti po kolana w lodzie. Wdowa oburzona "ośmieszeniem" zmarłego męża
Kultura i styl
Zaginiony w Czechach, odnaleziony w Polsce
15-latek zasnął w pociągu, obudził się w Polsce
Opole
Nieprawidłowości w gdańskich szkołach. Miasto odzyskało 15 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Skontrolowali dotacje oświatowe. Znaleźli przypadki dopisywania nieżyjących uczniów
Trójmiasto
Rozczłonkowane ciało odkryto w parku
Rozczłonkowane ciało zakopane w parku. Mają podejrzewanego
Trójmiasto
Spółdzielnia apeluje o niedokarmianie dzików
Dzik dokarmiany marchewkami wyrzucanymi przez okno. Apel spółdzielni
WARSZAWA
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest reakcja Tuska na weto prezydenta
BIZNES
imageTitle
Jeden znak zapytania. Dotyczy Lewandowskiego
EUROSPORT
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Rosja twierdzi, że dokonała przełomu. Ukraina: odparliśmy ich 72 razy
Świat
Ahonen
Syn legendy zakończył karierę. "Jest karany za grzechy ojca"
EUROSPORT
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Pensje minimalne, kontrakty, rozliczenia. Trudne negocjacje rządu z lekarzami
Najnowsze
Prokuratura Krajowa bada sprawę szpiegostwa (zdj. ilustracyjne)
List gończy za Rosjaninem. Jest podejrzany o kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną
Lublin
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
BIZNES
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
METEO
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Był sam z mamą, kiedy straciła przytomność. Ośmiolatek wezwał pomoc
Trójmiasto
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
BIZNES
Karambol na autostradzie A 4
Tragiczny karambol w gęstej mgle. A4 zablokowana w obu kierunkach
Opole
imageTitle
Zniszczyli marzenie umierającego. Klub zadbał, by się spełniło
EUROSPORT
imageTitle
"Nikt nie krzyczał, nie było paniki". Przeżył katastrofę samolotu z piłkarzami
EUROSPORT
imageTitle
Wytypowali mistrzów świata. Gdzie się podziała Polska?
EUROSPORT
Kierowca uderzył w ścianę budynku
Zasłabł i uderzył w budynek. Nie żyje, jechał z wnukiem
Lublin
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica