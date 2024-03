Wschodząca gwiazda

Chance Perdomo urodził się w Los Angeles, ale wychował w Southampton w Anglii. Karierę aktorską rozpoczął w 2017 roku rolą Henry'ego Goodalla w serialu "Hetty Feather". W 2019 roku był nominowany do nagrody BAFTA w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w filmie "Killed by My Debt". Największą popularność przyniósł mu serial "Chilling Adventures of Sabrina", w którym wcielił się w Ambrose'a Spellmana. W 2019 roku został uznany za wschodzącą gwiazdę brytyjskiego ekranu.