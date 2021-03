Aktorka rozebrała się na gali Cezarów. "Boże Ciało" bez nagrody

W 46. ceremonii rozdania Cezarów nie zabrakło akcentów politycznych nawiązujących do przemocy wobec czarnoskórych oraz do sytuacji aktywistów LGBT. Aktor, reżyser i raper Jean-Pascal Zadi, główny bohater "Tout simplement noir", który otrzymał Cezara jako "nadzieja męskiego aktorstwa" zaczął swoje polityczne przemówienie od słów: - Chcę porozmawiać o Adama Traore, chcę porozmawiać o Michelu Zeclerze i to jeszcze nie koniec.

Zadi nawiązał w ten sposób do dwóch czarnoskórych ofiar policyjnych interwencji we Francji.

"Oddaj nam sztukę, Jean"

Kontrowersję wzbudziła aktorka Corinne Masiero. Najpierw pojawiła się ona na scenie w stroju osła, a następnie rozebrała się do naga, mówiąc, że ludzie sektora kultury w czasie pandemii są "właśnie tacy, całkowicie nadzy", po czym odwróciła się do publiczności. Na jej plecach widniał napis "Oddaj nam sztukę, Jean". Była to odezwa do premiera Francji Jeana Castexado.