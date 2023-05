Celine Dion odwołuje trasę koncertową. W tym występy w Polsce

Celine Dion odwołała trasę koncertową "Courage World Tour". W mediach społecznościowych napisała, że "ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę". Według źródeł, na które powołuje się CNN artystka może już nigdy nie wrócić na koncertową trasę. Wśród odwołanych koncertów są dwa występy w Polsce - 8 marca 2024 w Łodzi oraz 10 marca 2024 w Krakowie.

"Tak mi przykro, że rozczarowuje was wszystkich ponownie" - napisała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. "Pracuję bardzo ciężko, by odzyskać siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jest się w 100 procentach (sprawnym - red.). Ciągłe przekładanie koncertów jest nie fair wobec was, ale choć łamie mi to serce, najlepiej będzie jeśli odwołamy wszystko teraz, do czasu, aż nie będę naprawdę gotowa do powrotu na scenę" - napisała Celine Dion.