Celine Dion opublikowała nowy singiel, podała także datę premiery albumu. Kilka miesięcy po ogłoszeniu, że cierpi na rzadką chorobę

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do sprawy pieniędzy przyznanych fundacji związanej z Pawłem Kukizem, mówiła, iż takie działania pokazują, że "w szeregach PiS narasta zdumienie i niezadowolenie", bo "dostają bardzo malutko". Joanna Mucha z Polski 2050 stwierdziła, że "każdy kolejny głos do sejmowej większości jest coraz bardziej drogi". - On po prostu dostał kasę za to, żeby głosować - dodała.