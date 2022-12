Celine Dion łamiącym się głosem opowiedziała o swojej chorobie. "Nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową"

- Jak wiecie, jestem jak otwarta księga. Nie byłam dotąd gotowa, by o tym powiedzieć, ale teraz jestem. (...) Od dłuższego czasu borykam się z problemami ze zdrowiem i naprawdę trudno było mi stawić czoła tym wyzwaniom i mówić o wszystkim, przez co przechodziłam - powiedziała Dion łamiącym się głosem w wideo, które udostępniła na swoim koncie na Instagramie. - To bolesne mówić wam, że nie będę gotowa powrócić na trasę koncertową w Europie w lutym.

Celine Dion przekłada koncerty

Celine Dion zapewniła, że znajduje się pod opieką "wspaniałego zespołu lekarzy", który pomaga jej w powrocie do zdrowia. Ponadto codziennie pracuje z fizjoterapeutą i otrzymuje wsparcie swoich dzieci. - Wszystko, co znam, to śpiewanie. Robiłam to przez całe życie i to jest to, co kocham robić najbardziej. Tak bardzo za wami tęsknię. Brakuje mi oglądania was wszystkich, bycia na scenie, występowania dla was - powiedziała wokalistka nie kryjąc wzruszenia.