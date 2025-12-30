Cecilia Gimenez nie żyje Źródło: ENEX

Burmistrz miasteczka Borja, Eduardo Arilla, poinformował o śmierci 94-letniej Gimenez we wtorkowym wpisie na Facebooku, w którym nazwał ją "wielką miłośniczką malarstwa od najmłodszych lat". Arilla odniósł się do głośnej renowacji fresku Ecce Homo zauważając, że kobieta "postanowiła go przemalować kierowana najlepszymi intencjami". Zaznaczył, że dzieło było w złym stanie.

O konserwatorce-amatorce z północnej Hiszpanii świat usłyszał w 2012 roku. 81-letnia wówczas Cecilia Gimenez postanowiła uratować niszczejący fresk z kościoła w miasteczku Borja. Wzięła pędzel i farby i zaczęła uzupełniać braki w XIX-wiecznym dziele autorstwa Eliasa Garcii Martineza. Niestety, jak się okazało, nie miała do tego ani uprawnień, ani doświadczenia.

Renowacja, o której usłyszał świat

Zdjęcia przemalowanego fresku szybko trafiły do mediów, a renowacja stała się obiektem licznych żartów. Sama Gimenez zapewniała, że o jej działaniach wiedział ksiądz z kościoła. - Jak moglibyśmy robić coś takiego bez pozwolenia. On o wszystkim wiedział - tłumaczyła przed 13 laty. Jednocześnie dodawała, że przy fresku nie pracowała w sekrecie, a "każdy, kto wchodził do kościoła, widział, że maluje".

Tymczasem sam przemalowany fresk okazał się atrakcją turystyczną. Trzy lata po nieudolnej renowacji pisaliśmy w portalu tvn24.pl o otwarciu centrum poświęconego jego historii. W latach 2012-2016 malowidło ujrzało na żywo 160 tys. ludzi.

