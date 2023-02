Nie żyje Carlos Saura. Mistrz hiszpańskiego kina miał 91 lat

czytaj dalej

Data premiery piątego odcinka serialu "The Last of Us" została przesunięta z uwagi na niedzielny Super Bowl. Dzięki temu, na platformie streamingowej HBO Max, kolejną odsłonę serii będzie można zobaczyć dwa dni wcześniej niż poprzednie - to jest w nocy z piątku na sobotę. Szczegóły poniżej.