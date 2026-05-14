Kultura i styl Polskie popołudnie w Cannes i tłum międzynarodowych gwiazd na premierach Tomasz-Marcin Wrona

Premiera "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego w Cannes

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes polska kinematografia jest licznie reprezentowana. W Konkursie Głównym znalazł się najnowszy film Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". Jest to polsko-francusko-włosko-niemiecka koprodukcja z Sandrą Hueller i Hannsem Zischlerem w rolach głównych.

Scenariusz Pawlikowski napisał z Henkiem Handloegtenem - twórcą serialowego hitu "Babylon Berlin". Polską producentką "Ojczyzny" jest Ewa Puszczyńska. Film jest jedyną polską produkcją bądź koprodukcją z szansą na tegoroczną Złotą Palmę.

Gwiazdy na premierze "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego

Film na długo przed czwartkową premierą budził ogromne zainteresowanie wśród międzynarodowej krytyki. Ale nie tylko, bo premiera polskiego filmu przyciągnęła tłumy międzynarodowych gwiazd. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć między innymi: Julię Louis-Dreyfus, Setha Rogena, Sarę Sampaio, Diane Kruger, Chantal Janzen, Ebony, Samirę Wiley, Alfonso Cuarona czy Małgorzatę Belę.

Pawlikowskiemu na czerwonym dywanie towarzyszyli: Sandra Hueller, Hanns Zischler, August Diehl i Łukasz Żal.

Do zdjęć chętnie pozowały członkinie jury Konkursu Głównego: Chloe Zhao, Demi Moore oraz Ruth Negga.

Nowe spojrzenie na twórczość Kieślowskiego

Jeszcze dzisiaj odbędzie się też premiera filmu Ashgara Farhadiego "Historie równoległe", który również walczy o Złotą Palmę. To dramat luźno czerpiący z "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. A dokładnie z odcinka "Dekalog VI", na podstawie którego Kieślowski zrobił "Krótki film o miłości". U Farhadiego w głównych rolach zobaczymy między innymi legendy francuskiego kina: Isabelle Huppert, Vincenta Cassela, Catherine Deneuve czy Virginie Efirę.

Producentami wykonawczymi zostali Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz - wieloletni współpracownik Kieślowskiego, współtwórca scenariuszy do "Dekalogu", "Trzech kolorów" oraz "Podwójnego życia Weroniki".

W czwartek, czyli w dniu premiery, przed godziną 19 marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.

Polskie klasyki

Wczesnym popołudniem natomiast w ramach sekcji Cannes Classic zaprezentowana została odrestaurowana wersja filmu "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy. Film brał udział w Konkursie Głównym w 1981 roku i został nagrodzony Złotą Palmą. Było to pierwsze polskie dzieło, które zwyciężyło na tym festiwalu. Drugą polską Złotą Palmę zdobył w 2002 roku "Pianista" Romana Polańskiego.

"Człowiek z żelaza" jest jednym z dwóch polskich klasyków pokazywanych w tegorocznej sekcji Cannes Classic. Wczoraj zaprezentowano film "Fucha" Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku.

79. Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do soboty 23 maja.