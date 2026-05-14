Polskie popołudnie w Cannes i tłum międzynarodowych gwiazd na premierach

Łukasz Żal, Hanns Zischler, Paweł Pawlikowski, Sandra Hueller i August Diehl na premierze filmu "Ojczyzna" Pawlikowskiego
Premiera "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego w Cannes
Trwa trzeci dzień 79. Festiwalu Filmowego w Cannes i jest wypełniony polskimi akcentami. Swoją światową premierę ma "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Pokaz przyciągnął tłumnie międzynarodowe gwiazdy. Dziś również premiera "Historii równoległych" Asghara Farhadiego, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego w Cannes polska kinematografia jest licznie reprezentowana. W Konkursie Głównym znalazł się najnowszy film Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". Jest to polsko-francusko-włosko-niemiecka koprodukcja z Sandrą Hueller i Hannsem Zischlerem w rolach głównych.

Scenariusz Pawlikowski napisał z Henkiem Handloegtenem - twórcą serialowego hitu "Babylon Berlin". Polską producentką "Ojczyzny" jest Ewa Puszczyńska. Film jest jedyną polską produkcją bądź koprodukcją z szansą na tegoroczną Złotą Palmę.

Gwiazdy na premierze "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego
Seth Rogen i Lauren Miller Rogen na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Alfonso Cuaron na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Łukasz Żal, Hanns Zischler, Paweł Pawlikowski, Sandra Hueller i August Diehl na premierze filmu "Ojczyzna"
Isabella Menin na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Ruth Negga na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Demi Moore na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Diane Kruger na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Paweł Pawlikowski i Małgorzata Bela na premierze filmu "Ojczyzna"
Ye Zhou na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Samira Wiley na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Aja Naomi King na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Jacob Rott na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Chloe Zhao na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Sara Sampaio na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Film na długo przed czwartkową premierą budził ogromne zainteresowanie wśród międzynarodowej krytyki. Ale nie tylko, bo premiera polskiego filmu przyciągnęła tłumy międzynarodowych gwiazd. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć między innymi: Julię Louis-Dreyfus, Setha Rogena, Sarę Sampaio, Diane Kruger, Chantal Janzen, Ebony, Samirę Wiley, Alfonso Cuarona czy Małgorzatę Belę. 

Pawlikowskiemu na czerwonym dywanie towarzyszyli: Sandra Hueller, Hanns Zischler, August Diehl i Łukasz Żal.

Łukasz Żal, Hanns Zischler, Paweł Pawlikowski, Sandra Hueller i August Diehl na premierze filmu "Ojczyzna" Pawlikowskiego
Do zdjęć chętnie pozowały członkinie jury Konkursu Głównego: Chloe Zhao, Demi Moore oraz Ruth Negga.

Demi Moore na premierze filmu "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego
Nowe spojrzenie na twórczość Kieślowskiego

Jeszcze dzisiaj odbędzie się też premiera filmu Ashgara Farhadiego "Historie równoległe", który również walczy o Złotą Palmę. To dramat luźno czerpiący z "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. A dokładnie z odcinka "Dekalog VI", na podstawie którego Kieślowski zrobił "Krótki film o miłości". U Farhadiego w głównych rolach zobaczymy między innymi legendy francuskiego kina: Isabelle Huppert, Vincenta Cassela, Catherine Deneuve czy Virginie Efirę.

"Historie równoległe" reż. Ashgar Farhadi
Producentami wykonawczymi zostali Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz - wieloletni współpracownik Kieślowskiego, współtwórca scenariuszy do "Dekalogu", "Trzech kolorów" oraz "Podwójnego życia Weroniki".

W czwartek, czyli w dniu premiery, przed godziną 19 marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że Krzysztof Piesiewicz zmarł w wieku 80 lat.

Polskie klasyki

Wczesnym popołudniem natomiast w ramach sekcji Cannes Classic zaprezentowana została odrestaurowana wersja filmu "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy. Film brał udział w Konkursie Głównym w 1981 roku i został nagrodzony Złotą Palmą. Było to pierwsze polskie dzieło, które zwyciężyło na tym festiwalu. Drugą polską Złotą Palmę zdobył w 2002 roku "Pianista" Romana Polańskiego.

"Człowiek z żelaza" jest jednym z dwóch polskich klasyków pokazywanych w tegorocznej sekcji Cannes Classic. Wczoraj zaprezentowano film "Fucha" Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku.

79. Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do soboty 23 maja.

