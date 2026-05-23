Cannes 2026. "Fjord" ze Złotą Palmą

"La bola negra" reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi

Zakończył się Festiwal Filmowy w Cannes - jeden z pięciu najważniejszych na świecie kina. W ciągu minionych 11 dni na Lazurowym Wybrzeżu pojawiły się gwiazdy światowego kina, uznani filmowcy i filmowczynie oraz twórcy, którzy dopiero zyskują międzynarodowy rozgłos. A do tego tysiące dziennikarzy i przedstawiciele najróżniejszych branż filmowych.

Tradycyjnie, punktem kulminacyjnym każdej edycji jest sobotnia gala zamknięcia, podczas której wręczono między innymi nagrody w Konkursie Głównym. Twórcy i twórczynie 22 konkursowych tytułów liczyli, że to ich propozycje zostaną docenione. W końcu każdy marzy o Złotej Palmie - najbardziej prestiżowej nagrodzie filmowej, określanej jako kinematograficzny odpowiednik literackiej Nagrody Nobla.

Decyzją jury Złota Palma 79. Festiwalu Filmowego w Cannes trafiła do filmu "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu. Rumuński reżyser powtórzył swój sukces z 2007 roku, gdy Złotą Palmą nagrodzony został jego klasyk "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni". Tym samym Mungiu został dziesiątym filmowcem, którego dwa filmy docenione zostały najważniejszą nagrodą canneńskiego festiwalu. Wcześniej byli to między innymi: Francis Ford Coppola, Billie August, Michael Haneke, Ken Loach i Ruben Oestlund.

Cannes 2026. Pawlikowski wśród nagrodzonych

Film "Minotaur" w reżyserii Andrija Zwiagincewa zdobył Wielką Nagrodę Jury - drugi najbardziej prestiżowy laur Konkursu Głównego.

Za najlepszą reżyserię nagordzono twórców dwóch filmów: Pawła Pawlikowskiego za "Ojczyznę" oraz Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo za "La bola negra".

Nagrodę Jury otrzymał natomiast film "Das getraeumte Abenteuer" w reżyserii Valeski Grisebach.

Nagroda za najlepszą rolę męską trafiła do Valentina Campagne'a i Emmanuela Macchia za ich kreacje w filmie Lukasa Dhonta "Coward". Również za najlepszą rolę kobiecą nagrodę odebrał duet aktorek: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie Hamaguchiego Ryusuke'a "Soudain" (angielski tytuł "All of a Sudden").

Jury doceniło również Emmanuela Marre za scenariusz do jego filmu "Notre salut".

Filmy z Konkursu Głównego Cannes 2026 "Hako no naka no hitsuji" reż. Koreeda Hirokazu "The Man I Love" reż. Ira Sachs "Gentle Monster" reż. Marie Kreutzer "Moulin" reż. Laszlo Nemes "Paper Tiger" reż. James Gray "Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew "Ojczyzna" reż. Paweł Pawlikowski "Soudain" reż. Hamaguchi Ryusuke "Histoires de la Nuit" reż. Lea Mysius "La Vie d'une Femme" reż. Charline Bourgeois-Tacquet "Fjord" reż. Cristian Mungiu "Notre salut" reż. Emmanuel Marre "Nagi Notes" reż. Fukada Koji "Coward" reż. Lukas Dhont "Gorzkie święta" reż. Pedro Almodovar "L'Inconnue" reż. Arthur Harari "La bola negra" reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi "Garance" reż. Jeanne Herry "Das getraeumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach "Historie równoległe" reż. Ashgar Farhadi "The Beloved" reż. Rodrigo Sorogoyen

Cannes 2026. Lista nagrodzonych

Złota Palma: "Fjord" reż. Cristian Mungiu

Wielka Nagroda Jury: "Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew

Nagroda Jury: "Das getraeumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach

Najlepsza reżyseria: Paweł Pawlikowski "Ojczyzna" i Javier Ambrossi, Javier Calvo "La bola negra"

Najlepszy scenariusz: Emmanuel Marre "Notre salut"

Najlepsza rola kobieca: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie "Soudain" (reż. Hamaguchi Ryusuke)

Najlepsza rola męska: Valentin Campagne i Emmanuel Macchia za role w filmie "Coward" (reż. Lukas Dhont)

Złota Kamera dla najlepszego pierwszego filmu : "Ben'Imana" reż. Marie Clémentine Dusabejambo (z sekcji "Un Certain Regard")

Złota Palma - Konkurs Filmów Krótkometrażowych: "Para los contrincantes" reż. Federico Luis

Oni wskazali zwycięzców

Nagrody w tegorocznym Konkursie Głównym przyznało jury pod przewodnictwem wybitnego południowokoreańskiego filmowca - Parka Chan Wooka. Konkursowe filmy ocenili również:

Diego Cespedes - chilijski filmowiec; jego debiutancka fabuła "Tajemnicze spojrzenie flaminga" zwyciężyła w sekcji Un Certain Regard Cannes 2025;

Isaach de Bankole - aktor z Wybrzeża Kości Słoniowej; w dorobku ma rolę w takich produkcjach filmowych i telewizyjnych jak: "Czekolada", "Noc na Ziemi", "Kawa i papierosy", "Casino Royale", "Motyl i skafander", "Czarna pantera" czy "Grupa zadaniowa";

Paul Laverty - szkocki scenarzysta, wieloletni współpracownik Kena Loacha; w dorobku ma takie filmy jak: "Słodka szesnastka", "Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Polak potrzebny od zaraz" czy "Ja, Daniel Blake";

Demi Moore - amerykańska aktorka i producentka filmowa; w 2024 roku ponownie zachwyciła świat główną rolą w filmie "Substancja" w reżyserii Coralie Fargeat;

Ruth Negga - etiopsko-irlandzka aktorka filmowa i teatralna; nominowana do Oscara 2017 za główną rolę w filmie "Loving" Jeffa Nicholsa;

Stellan Skarsgard - jeden z najwybitniejszych szwedzkich aktorów w historii, w ubiegłym roku zachwycił w canneńskim hicie "Wartość sentymentalna" Joachima Triera;

Laura Wandel - filmowczyni belgijska; jej debiutancka pełnometrażowa fabuła "Plac zabaw" doceniona została Nagrodą FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard;

Chloe Zhao - chińska filmowczyni, twórczyni takich dzieł jak "Jeździec", "Nomadland" czy "Hamnet".

Członkowie jury Konkursu Głównego Cannes 2026

Natomiast Złotą Palmę w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało jury w składzie: Carla Simon - przewodnicząca; hiszpańska filmowczyni; Park Ji Min - koreańsko-francuska aktorka i artystka wizualna; Ali Asgari - irański filmowiec; Salim Kechiouche - francuski aktor; Magnus von Horn - szwedzko-polski filmowiec.

Mocna polska reprezentacja

Program Festiwalu Filmowego w Cannes dzieli się zasadniczo na trzy części: oficjalną selekcję, sekcje równoległe oraz Marche du Film - czyli największe na świecie targi filmowe. Główna uwaga skupia się oczywiście na oficjalnej selekcji, tej części programu, przygotowanej przez zespół programowy pod kierownictwem dyrektora artystycznego - Thierry'ego Fremaux. W skład oficjalnej selekcji wchodzą sekcje: Konkurs Główny, Un Certain Regard, Poza Konkursem, Cannes Premiere, Pokazy Specjalne, Konkurs Filmów Krótkometrażowych, La Cinef, Cannes Classic oraz Kino Na Plaży.

W tegorocznej oficjalnej selekcji mieliśmy bardzo mocną polską reprezentację:

Konkurs Główny - w tej sekcji znalazła się polsko-niemiecko-francusko-włoska koproducja "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego ;

Un Certain Regard - w tym konkursie pojawiła się litewsko-polsko-łotewsko-estońska koprodukcja "Ulya" w reżyserii Viestura Kairissa . Polską koproducentką jest Małgorzata Staroń, a Wojciech Staroń jest autorem zdjęć;

Cannes Classic - pokazane zostały dwa filmy polskich reżyserów: "Fucha" Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku oraz "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy z 1981 roku;

Konkurs Filmów Krótkometrażowych - wśród dziesięciu tytułów z szansą na Złotą Plamę dla filmów krótkometrażowych znalazł się "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka

La Cinef - w konkursie studenckich filmów krótkometrażowych znalazła się animacja "Trakcje" Jakuba Krzyszpina ze Szkoły FIlmowej w Łodzi.