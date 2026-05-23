Cannes 2026. "Fjord" ze Złotą Palmą
Zakończył się Festiwal Filmowy w Cannes - jeden z pięciu najważniejszych na świecie kina. W ciągu minionych 11 dni na Lazurowym Wybrzeżu pojawiły się gwiazdy światowego kina, uznani filmowcy i filmowczynie oraz twórcy, którzy dopiero zyskują międzynarodowy rozgłos. A do tego tysiące dziennikarzy i przedstawiciele najróżniejszych branż filmowych.
Tradycyjnie, punktem kulminacyjnym każdej edycji jest sobotnia gala zamknięcia, podczas której wręczono między innymi nagrody w Konkursie Głównym. Twórcy i twórczynie 22 konkursowych tytułów liczyli, że to ich propozycje zostaną docenione. W końcu każdy marzy o Złotej Palmie - najbardziej prestiżowej nagrodzie filmowej, określanej jako kinematograficzny odpowiednik literackiej Nagrody Nobla.
Decyzją jury Złota Palma 79. Festiwalu Filmowego w Cannes trafiła do filmu "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu. Rumuński reżyser powtórzył swój sukces z 2007 roku, gdy Złotą Palmą nagrodzony został jego klasyk "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni". Tym samym Mungiu został dziesiątym filmowcem, którego dwa filmy docenione zostały najważniejszą nagrodą canneńskiego festiwalu. Wcześniej byli to między innymi: Francis Ford Coppola, Billie August, Michael Haneke, Ken Loach i Ruben Oestlund.
Cannes 2026. Pawlikowski wśród nagrodzonych
Film "Minotaur" w reżyserii Andrija Zwiagincewa zdobył Wielką Nagrodę Jury - drugi najbardziej prestiżowy laur Konkursu Głównego.
Za najlepszą reżyserię nagordzono twórców dwóch filmów: Pawła Pawlikowskiego za "Ojczyznę" oraz Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo za "La bola negra".
Nagrodę Jury otrzymał natomiast film "Das getraeumte Abenteuer" w reżyserii Valeski Grisebach.
Nagroda za najlepszą rolę męską trafiła do Valentina Campagne'a i Emmanuela Macchia za ich kreacje w filmie Lukasa Dhonta "Coward". Również za najlepszą rolę kobiecą nagrodę odebrał duet aktorek: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie Hamaguchiego Ryusuke'a "Soudain" (angielski tytuł "All of a Sudden").
Jury doceniło również Emmanuela Marre za scenariusz do jego filmu "Notre salut".
Cannes 2026. Lista nagrodzonych
- Złota Palma: "Fjord" reż. Cristian Mungiu
- Wielka Nagroda Jury: "Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew
- Nagroda Jury: "Das getraeumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach
- Najlepsza reżyseria: Paweł Pawlikowski "Ojczyzna" i Javier Ambrossi, Javier Calvo "La bola negra"
- Najlepszy scenariusz: Emmanuel Marre "Notre salut"
- Najlepsza rola kobieca: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie "Soudain" (reż. Hamaguchi Ryusuke)
- Najlepsza rola męska: Valentin Campagne i Emmanuel Macchia za role w filmie "Coward" (reż. Lukas Dhont)
- Złota Kamera dla najlepszego pierwszego filmu: "Ben'Imana" reż. Marie Clémentine Dusabejambo (z sekcji "Un Certain Regard")
- Złota Palma - Konkurs Filmów Krótkometrażowych: "Para los contrincantes" reż. Federico Luis
Oni wskazali zwycięzców
Nagrody w tegorocznym Konkursie Głównym przyznało jury pod przewodnictwem wybitnego południowokoreańskiego filmowca - Parka Chan Wooka. Konkursowe filmy ocenili również:
- Diego Cespedes - chilijski filmowiec; jego debiutancka fabuła "Tajemnicze spojrzenie flaminga" zwyciężyła w sekcji Un Certain Regard Cannes 2025;
- Isaach de Bankole - aktor z Wybrzeża Kości Słoniowej; w dorobku ma rolę w takich produkcjach filmowych i telewizyjnych jak: "Czekolada", "Noc na Ziemi", "Kawa i papierosy", "Casino Royale", "Motyl i skafander", "Czarna pantera" czy "Grupa zadaniowa";
- Paul Laverty - szkocki scenarzysta, wieloletni współpracownik Kena Loacha; w dorobku ma takie filmy jak: "Słodka szesnastka", "Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Polak potrzebny od zaraz" czy "Ja, Daniel Blake";
- Demi Moore - amerykańska aktorka i producentka filmowa; w 2024 roku ponownie zachwyciła świat główną rolą w filmie "Substancja" w reżyserii Coralie Fargeat;
- Ruth Negga - etiopsko-irlandzka aktorka filmowa i teatralna; nominowana do Oscara 2017 za główną rolę w filmie "Loving" Jeffa Nicholsa;
- Stellan Skarsgard - jeden z najwybitniejszych szwedzkich aktorów w historii, w ubiegłym roku zachwycił w canneńskim hicie "Wartość sentymentalna" Joachima Triera;
- Laura Wandel - filmowczyni belgijska; jej debiutancka pełnometrażowa fabuła "Plac zabaw" doceniona została Nagrodą FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard;
- Chloe Zhao - chińska filmowczyni, twórczyni takich dzieł jak "Jeździec", "Nomadland" czy "Hamnet".
Natomiast Złotą Palmę w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało jury w składzie: Carla Simon - przewodnicząca; hiszpańska filmowczyni; Park Ji Min - koreańsko-francuska aktorka i artystka wizualna; Ali Asgari - irański filmowiec; Salim Kechiouche - francuski aktor; Magnus von Horn - szwedzko-polski filmowiec.
Mocna polska reprezentacja
Program Festiwalu Filmowego w Cannes dzieli się zasadniczo na trzy części: oficjalną selekcję, sekcje równoległe oraz Marche du Film - czyli największe na świecie targi filmowe. Główna uwaga skupia się oczywiście na oficjalnej selekcji, tej części programu, przygotowanej przez zespół programowy pod kierownictwem dyrektora artystycznego - Thierry'ego Fremaux. W skład oficjalnej selekcji wchodzą sekcje: Konkurs Główny, Un Certain Regard, Poza Konkursem, Cannes Premiere, Pokazy Specjalne, Konkurs Filmów Krótkometrażowych, La Cinef, Cannes Classic oraz Kino Na Plaży.
W tegorocznej oficjalnej selekcji mieliśmy bardzo mocną polską reprezentację:
- Konkurs Główny - w tej sekcji znalazła się polsko-niemiecko-francusko-włoska koproducja "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego;
- Un Certain Regard - w tym konkursie pojawiła się litewsko-polsko-łotewsko-estońska koprodukcja "Ulya" w reżyserii Viestura Kairissa. Polską koproducentką jest Małgorzata Staroń, a Wojciech Staroń jest autorem zdjęć;
- Cannes Classic - pokazane zostały dwa filmy polskich reżyserów: "Fucha" Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku oraz "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy z 1981 roku;
- Konkurs Filmów Krótkometrażowych - wśród dziesięciu tytułów z szansą na Złotą Plamę dla filmów krótkometrażowych znalazł się "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka;
- La Cinef - w konkursie studenckich filmów krótkometrażowych znalazła się animacja "Trakcje" Jakuba Krzyszpina ze Szkoły FIlmowej w Łodzi.