Kultura i styl

Cannes 2026. "Fjord" ze Złotą Palmą

"Fjord" reż. Cristian Mungiu
"La bola negra" reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi
Za nami 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Złotą Palmę otrzymał film "Fjord" Cristiana Mungiu. To druga jego Złota Palma w karierze. Wielką Nagrodę Jury otrzymał film "Minotaur".

Zakończył się Festiwal Filmowy w Cannes - jeden z pięciu najważniejszych na świecie kina. W ciągu minionych 11 dni na Lazurowym Wybrzeżu pojawiły się gwiazdy światowego kina, uznani filmowcy i filmowczynie oraz twórcy, którzy dopiero zyskują międzynarodowy rozgłos. A do tego tysiące dziennikarzy i przedstawiciele najróżniejszych branż filmowych.

Tradycyjnie, punktem kulminacyjnym każdej edycji jest sobotnia gala zamknięcia, podczas której wręczono między innymi nagrody w Konkursie Głównym. Twórcy i twórczynie 22 konkursowych tytułów liczyli, że to ich propozycje zostaną docenione. W końcu każdy marzy o Złotej Palmie - najbardziej prestiżowej nagrodzie filmowej, określanej jako kinematograficzny odpowiednik literackiej Nagrody Nobla.

Decyzją jury Złota Palma 79. Festiwalu Filmowego w Cannes trafiła do filmu "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu. Rumuński reżyser powtórzył swój sukces z 2007 roku, gdy Złotą Palmą nagrodzony został jego klasyk "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni". Tym samym Mungiu został dziesiątym filmowcem, którego dwa filmy docenione zostały najważniejszą nagrodą canneńskiego festiwalu. Wcześniej byli to między innymi: Francis Ford Coppola, Billie August, Michael Haneke, Ken Loach i Ruben Oestlund.

Cannes 2026. Pawlikowski wśród nagrodzonych

Film "Minotaur" w reżyserii Andrija Zwiagincewa zdobył Wielką Nagrodę Jury - drugi najbardziej prestiżowy laur Konkursu Głównego.

Za najlepszą reżyserię nagordzono twórców dwóch filmów: Pawła Pawlikowskiego za "Ojczyznę" oraz Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo za "La bola negra".

Nagrodę Jury otrzymał natomiast film "Das getraeumte Abenteuer" w reżyserii Valeski Grisebach.

Nagroda za najlepszą rolę męską trafiła do Valentina Campagne'a i Emmanuela Macchia za ich kreacje w filmie Lukasa Dhonta "Coward". Również za najlepszą rolę kobiecą nagrodę odebrał duet aktorek: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie Hamaguchiego Ryusuke'a "Soudain" (angielski tytuł "All of a Sudden").

Jury doceniło również Emmanuela Marre za scenariusz do jego filmu "Notre salut".

Filmy z Konkursu Głównego Cannes 2026
"Hako no naka no hitsuji" reż. Koreeda Hirokazu
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"The Man I Love" reż. Ira Sachs
Źródło zdjęcia: © Jac Martinez / Festival de Cannes 2026
"Gentle Monster" reż. Marie Kreutzer
Źródło zdjęcia: © Frederic Batier / Film AG / Festival de Cannes 2026
"Moulin" reż. Laszlo Nemes
Źródło zdjęcia: © Pitchipoi Producntions / Festival de Cannes 2026
"Paper Tiger" reż. James Gray
Źródło zdjęcia: © DR / Festival de Cannes 2026
"Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Ojczyzna" reż. Paweł Pawlikowski
Źródło zdjęcia: fot. Agata Grzybowska / materiały prasowe producenta
"Soudain" reż. Hamaguchi Ryusuke
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Histoires de la Nuit" reż. Lea Mysius
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"La Vie d'une Femme" reż. Charline Bourgeois-Tacquet
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Fjord" reż. Cristian Mungiu
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Notre salut" reż. Emmanuel Marre
Źródło zdjęcia: © Kidam & Michigan Films / Festival de Cannes 2026
"Nagi Notes" reż. Fukada Koji
Źródło zdjęcia: © 2026 Nagi Notes Partners (Star Sands. /. Hassaku Labs / Wonderstruck) / Survivance / Momo Film Co. / Festival de Cannes 2026
"Coward" reż. Lukas Dhont
Źródło zdjęcia: © Aline Boyen - The Reunion / Festival de Cannes 2026
"Gorzkie święta" reż. Pedro Almodovar
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"L'Inconnue" reż. Arthur Harari
Źródło zdjęcia: © bathysphere - To Be Continued - Pathe Films - France 2 Cinema - Ascent Film - 2632-7197 Quebec Inc. / Festival de Cannes 2026
"La bola negra" reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Garance" reż. Jeanne Herry
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026
"Das getraeumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach
Źródło zdjęcia: fot. Bernhard Keller / Festival de Cannes 2026
"Historie równoległe" reż. Ashgar Farhadi
Źródło zdjęcia: © Carole Bethuel / Festival de Cannes 2026
"The Beloved" reż. Rodrigo Sorogoyen
Źródło zdjęcia: Festival de Cannes 2026

Cannes 2026. Lista nagrodzonych

  • Złota Palma: "Fjord" reż. Cristian Mungiu
  • Wielka Nagroda Jury: "Minotaur" reż. Andrij Zwiagincew
  • Nagroda Jury: "Das getraeumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach
  • Najlepsza reżyseria: Paweł Pawlikowski "Ojczyzna" i Javier Ambrossi, Javier Calvo "La bola negra"
  • Najlepszy scenariusz: Emmanuel Marre "Notre salut"
  • Najlepsza rola kobieca: Virginie Efira i Tao Okamoto za role w filmie "Soudain" (reż. Hamaguchi Ryusuke)
  • Najlepsza rola męska: Valentin Campagne i Emmanuel Macchia za role w filmie "Coward" (reż. Lukas Dhont)
  • Złota Kamera dla najlepszego pierwszego filmu: "Ben'Imana" reż. Marie Clémentine Dusabejambo (z sekcji "Un Certain Regard")
  • Złota Palma - Konkurs Filmów Krótkometrażowych: "Para los contrincantes" reż. Federico Luis

Oni wskazali zwycięzców

Nagrody w tegorocznym Konkursie Głównym przyznało jury pod przewodnictwem wybitnego południowokoreańskiego filmowca - Parka Chan Wooka. Konkursowe filmy ocenili również:

  • Diego Cespedes - chilijski filmowiec; jego debiutancka fabuła "Tajemnicze spojrzenie flaminga" zwyciężyła w sekcji Un Certain Regard Cannes 2025;
  • Isaach de Bankole - aktor z Wybrzeża Kości Słoniowej; w dorobku ma rolę w takich produkcjach filmowych i telewizyjnych jak: "Czekolada", "Noc na Ziemi", "Kawa i papierosy", "Casino Royale", "Motyl i skafander", "Czarna pantera" czy "Grupa zadaniowa";
  • Paul Laverty - szkocki scenarzysta, wieloletni współpracownik Kena Loacha; w dorobku ma takie filmy jak: "Słodka szesnastka", "Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Polak potrzebny od zaraz" czy "Ja, Daniel Blake";
  • Demi Moore - amerykańska aktorka i producentka filmowa; w 2024 roku ponownie zachwyciła świat główną rolą w filmie "Substancja" w reżyserii Coralie Fargeat;
  • Ruth Negga - etiopsko-irlandzka aktorka filmowa i teatralna; nominowana do Oscara 2017 za główną rolę w filmie "Loving" Jeffa Nicholsa;
  • Stellan Skarsgard - jeden z najwybitniejszych szwedzkich aktorów w historii, w ubiegłym roku zachwycił w canneńskim hicie "Wartość sentymentalna" Joachima Triera;
  • Laura Wandel - filmowczyni belgijska; jej debiutancka pełnometrażowa fabuła "Plac zabaw" doceniona została Nagrodą FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard;
  • Chloe Zhao - chińska filmowczyni, twórczyni takich dzieł jak "Jeździec", "Nomadland" czy "Hamnet".
Klatka kluczowa-425851
Członkowie jury Konkursu Głównego Cannes 2026
Źródło: Reuters

Natomiast Złotą Palmę w Konkursie Filmów Krótkometrażowych przyznało jury w składzie: Carla Simon - przewodnicząca; hiszpańska filmowczyni; Park Ji Min - koreańsko-francuska aktorka i artystka wizualna; Ali Asgari - irański filmowiec; Salim Kechiouche - francuski aktor; Magnus von Horn - szwedzko-polski filmowiec.

Mocna polska reprezentacja

Program Festiwalu Filmowego w Cannes dzieli się zasadniczo na trzy części: oficjalną selekcję, sekcje równoległe oraz Marche du Film - czyli największe na świecie targi filmowe. Główna uwaga skupia się oczywiście na oficjalnej selekcji, tej części programu, przygotowanej przez zespół programowy pod kierownictwem dyrektora artystycznego - Thierry'ego Fremaux. W skład oficjalnej selekcji wchodzą sekcje: Konkurs Główny, Un Certain Regard, Poza Konkursem, Cannes Premiere, Pokazy Specjalne, Konkurs Filmów Krótkometrażowych, La Cinef, Cannes Classic oraz Kino Na Plaży.

W tegorocznej oficjalnej selekcji mieliśmy bardzo mocną polską reprezentację:

  • Konkurs Główny - w tej sekcji znalazła się polsko-niemiecko-francusko-włoska koproducja "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego;
  • Un Certain Regard - w tym konkursie pojawiła się litewsko-polsko-łotewsko-estońska koprodukcja "Ulya" w reżyserii Viestura Kairissa. Polską koproducentką jest Małgorzata Staroń, a Wojciech Staroń jest autorem zdjęć;
  • Cannes Classic - pokazane zostały dwa filmy polskich reżyserów: "Fucha" Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku oraz "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy z 1981 roku;
  • Konkurs Filmów Krótkometrażowych - wśród dziesięciu tytułów z szansą na Złotą Plamę dla filmów krótkometrażowych znalazł się "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka;
  • La Cinef - w konkursie studenckich filmów krótkometrażowych znalazła się animacja "Trakcje" Jakuba Krzyszpina ze Szkoły FIlmowej w Łodzi.
Tomasz-Marcin Wrona
