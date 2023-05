Wzruszony Harrison Ford na premierze "Indiany Jonesa" w Cannes. "Nadaliście mojemu życiu sens"

Harrison Ford otrzymał honorową Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes. Statuetkę za całokształt twórczości wręczono aktorowi w czwartek, tuż przed premierą filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia". "Nadaliście mojemu życiu cel i sens i jestem za to wdzięczny" - mówił do fanów.

Harrison Ford otrzymał honorową Złotą Palmę w Cannes

Stojąc na scenie Grand Theatre Lumière Ford wygłosił również kilka słów do publiczności. - Wiecie, was też kocham - zaczął. - Nadaliście mojemu życiu cel i sens i jestem za to wdzięczny - kontynuował. Kończąc przemówienie podkreślił, że jest głęboko poruszony zaszczytem jaki go spotkał, ale - jak dodał - ma film, który widownia musi zobaczyć.