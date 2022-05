Cannes 2022. "Triangle of Sadness" ze Złotą Palmą

Festiwal Filmowy w Cannes 2022 przeszedł do historii. Złotą Palmą nagrodzono "Triangle Of Sadness" Rubena Oestlunda. Jednocześnie Szwed jest dziewiątym twórcą dwukrotnie nagrodzonym najbardziej prestiżową nagrodą świata filmowego.

Jubileuszowa 75. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes dobiegła końca. Najważniejszą nagrodą wieczoru - Złotą Palmą - uhonorowano "Triangle of Sadness" w reżyserii Rubena Oestlunda. Szwedzki reżyser stał się jednocześnie dziewiątym twórcą, który dwukrotnie zdobył Złotą Palmę. Wcześniej - w 2017 roku - tryumfował z "The Square". Najważniejsza nagroda canneńskiego festiwalu określana jest przez krytyków i historyków kina jako filmowy odpowiednik Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Tak jak w poprzednich dwóch filmach, tak i w "Triangle of Sadness", mamy do czynienia z kąśliwą satyrą na współczesne społeczeństwo. Bo u Oestlunda nie ma klasy uprzywilejowanej - ci, którzy na co dzień cieszą się dogodnościami, oglądając ten film, nie poczują się komfortowo. O ile w "The Square" Oestlund obśmiał elitę rynku sztuki, tak tym razem przygląda się bogaczom i influencerom, którzy wspólnie znaleźli się wśród uczestników rejsu superdrogim jachtem.

Oestlund jako wytrawny filmowiec kreuje wiele absurdalnych sytuacji, które nie tylko bawią, ale i skłaniają do myślenia. I chociaż uważny widz dostrzeże, że Szwed sięga po narzędzia, które wypróbował już w poprzednich filmach, to wykorzystuje je w innych sytuacjach i w nieco innym celu. A wszystko po to, aby łamać kolejne konwencje, kolejne konwenanse. A wisienką na torcie jest obsada: Woody Harrelson, Charlbi Dean oraz Harris Dickinson. O ile Harrelson jest aktorem powszechnie znanym, tak w przypadku Dean i Dickinsona warto ich zapamiętać, bo na pewno o nich będzie głośno.

Cannes 2022 - nagrodzeni

Druga co do ważności nagroda festiwalu - Wielka Nagroda Jury trafiła do twórców dwóch filmów. Otrzymała ją legenda francuskiego kina, reżyserka Claire Denis oraz debiutant w canneńskim Konkursie Głównym Lukas Dhont za "Close". Dhont w 2018 roku pokazał "Dziewczynę" w sekcji Un Certain Regard i zdobył wówczas między innymi Złotą Kamerę (za najlepszy debiut festiwalu).

Nagroda Jury również została przyznana ex aequo. Doceniony został "Io" Jerzego Skolimowskiego oraz "Le otto montagne" w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch. W tym roku z okazji jubileuszu, przyznano dodatkową, specjalną Nagrodę 75. Festiwalu Filmowego w Cannes, którą uhonorowano film "Tori and Lokita" braci Jean-Pierre'a i Luca Dardenne.

Najlepszą aktorką została Zar Amir Ebrahim, która zagrała w filmie Aliego Abbasiego "Holy Spider". Natomiast nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Sang Kang Ho za rolę w filmie Kore-edy Hirokazu "Broker". Polska publiczność może pamiętać Sanga z roli ojca w kultowym już "Parasite" Bonga Joona Ho.

Tegoroczne jury Konkursu Głównego obradowało pod przewodnictwem francuskiego aktora Vincenta Lindona, którego polska publiczność może znać chociażby z jednej z głównych ról w "Titane" Julii Ducournau - zdobywcy ubiegłorocznej Złotej Palmy. U jego boku zasiedli: Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols oraz Joachim Trier.

Lindon przed rozpoczęciem wręczania nagród w Konkursie Głównym zaznaczył, że w czasie debaty jury obradowało w pełni demokratycznie, a każdy miał równie ważny głos. Wszystkie nagrody - jak powiedział - przyznane zostały większością głosów.

Cannes 2022. Lista nagrodzonych

Złota Palma: "Triangle of Sadness" Ruben Oestlund Wielka Nagroda Jury: ex aequo Claire Denis za "Stars At Noon" oraz Lukas Dhont za "Close" Nagroda Jury: "Io" Jerzy Skolimowski oraz "Le otto montagne" w reżyserii Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch Nagroda 75. Festiwalu Filmowego w Cannes: "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne. Najlepsza reżyseria: Park Chan Wook "Decision to Leave" Najlepszy scenariusz: Tarik Saleh "Boy from Heaven" (reż. Tarik Saleh) Najlepsza rola kobieca: Zar Amir Ebrahim "Holy Spider" (reż. Ali Abbasi) Najlepsza rola męska: Caleb Landry Jones za rolę w filmie "Nitram" Justina Kurzela Złota Palma dla filmu krótkometrażowego: Jianying Chen "The Water Murmurs" Złota Kamera dla najlepszego debiutu reżyserskiego: "War Pony" w reżyserii Riley Keough i Giny Gammell.

