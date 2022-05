Cannes 2022. Ceremonia zamknięcia 75. Festiwalu Filmowego. Relacja na żywo

75. Festiwal Filmowy w Cannes powoli przechodzi do historii. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut dowiemy się, kto w tym roku zachwycił jury Konkursu Głównego i kto otrzyma Złotą Palmę - najbardziej prestiżowe trofeum filmowe świata.

Kciuki oczywiście trzymamy za filmy polskich twórców: Jerzego Skolimowskiego "Io", który znalazł się w Konkursie Głównym oraz "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, który walczy o nagrody w sekcji Un Certain Regard.

Pierwsza nagroda: Złota Palma w konkursie filmów krótkometrażowych trafia w ręce Jianying Chen za film "The Water Murmurs".

Rossy de Palma, która przewodniczyła jury Złotej Kamery (nagrody dla najlepszego debiutu, pokazanego we wszystkich sekcjach) przedstawi werdykt.

A Złotą Kamerę otrzymuje film pokazywany w sekcji Un Certain Regard "War Pony" w reżyserii Riley Keough i Giny Gammell.

- Film powinien inspirować, budzić emocje i skłaniać do refleksji. Tegoroczne filmy spełniały ten warunek. To były filmy ważne - podkreślił.

- Jakość tych filmów była niesamowita. Tylko niektórzy mogą otrzymać nagrody, niektórzy wrócą do domu z pustymi rękami. To jest smutne - dodał.

Jubileuszowa 75. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes dobiega powoli końca. W tegorocznym Konkursie Głównym znalazło się 21 tytułów, a twórcy każdego z nich liczą, że to oni odbiorą Złotą Palmę. Główna nagroda canneńskiego wydarzenia - najbardziej prestiżowe trofeum świata filmu - określana jest przez niektórych krytyków i historyków kina jako filmowy odpowiednik Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Cannes 2022. Polskie akcenty

Podczas tegorocznej edycji festiwalu na Lazurowym Wybrzeżu pojawiło się wyjątkowo dużo polskich akcentów. Przede wszystkim, wśród filmów walczących o Złotą Palmę, znalazł się "Io" Jerzego Skolimowskiego. To szósty w karierze łódzkiego filmowca tytuł, który walczy o główne trofea w Cannes. Wcześniej Skolimowski doceniony został Wielką Nagrodą Jury w 1978 roku za "Krzyk" oraz w 1982 roku za scenariusz do "Fuchy".

"Io" to spojrzenie na współczesną Europę z perspektywy tytułowego osła. Poznajemy go, gdy pod opieką Kasandry (szalenie utalentowana Sandra Drzymalska) jest częścią trupy cyrkowej. Następnie trafia w kolejne ręce - nie zawsze właściwe. Skolimowski sięgnął po film Roberta Bressona "Na los szczęścia, Baltazarze!" z 1966 roku. Sam reżyser wyznał, że był to jedyny film, na którym uronił łzę. "Io" nie jest próbą mierzenia się z opowieścią Bressona, a formą oddania jej hołdu.