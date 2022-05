Eva Longoria wspomina kreację na festiwal w Cannes za 40 dolarów. "Nie liczy się suknia, liczy się kobieta, która ją nosi"

17 maja rozpoczął się 75. Festiwal Filmowy w Cannes. Prestiżowa impreza co roku staje się też dla wielu gwiazd okazją, aby pokazać się przed kamerami w kosztownej i specjalnie wybranej na te wydarzenie kreacji. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich gwiazd była to od razu reguła. Aktorka Eva Longoria, znana między innymi z serialu "Gotowe na wszystko", zdradziła w rozmowie z redakcję People, że podczas swojej debiutanckiej wizyty w Cannes w 2005 roku miała na sobie sukienkę za zaledwie 40 dolarów. - Pomyślałam sobie, że założę po prostu tę złotą, dzianinową, w której czuję się dobrze - mówi Eva Longoria.

Aktorka opowiada, że gdy przed laty kupowała w Los Angeles wspomnianą sukienkę, to nawet nie zdawała sobie sprawy czym jest Festiwal w Cannes. Longoria przyznaje, że gdy teraz patrzy na tę sytuację, to rozumie, że najważniejsze nie jest to, co nosimy na sobie, ale to, jacy jesteśmy. - Nie liczy się suknia, liczy się kobieta, która ją nosi - przekonuje Longoria.