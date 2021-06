Cannes wzbogaciło oficjalny program. Dołączyli Ari Folman, Gaspar Noe i Bill Murray

Najnowsze filmy Ariego Folmana i Gaspara Noego czy filmowy zapis koncertu Billa Murraya znalazły się wśród dziewięciu tytułów, które uzupełniają listę oficjalnej selekcji 74. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Łącznie publiczność imprezy w oficjalnych sekcjach zobaczy 72 filmy.

Miłośnicy kina ponad dwa lata czekali na taką ucztę. W czwartek organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili kolejnych dziewięć tytułów, które uzupełniają wcześniej ogłoszoną, pierwotną listę oficjalnej selekcji.

Cannes 2021: animowane dzienniki Anne Frank

Największe zainteresowanie wzbudza nowy film Ariego Folmana "Where Is Anne Frank". Izraelski twórca, specjalizujący się głównie w filmach animowanych, świat zachwycił w 2008 roku "Walcem z Baszirem". Ten animowany film dokumentalny światową premierę miał w canneńskim Konkursie Głównym, a rok później zdobył nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Izraelczyk swoją pozycję umocnił w 2013 roku "Kongresem", którego scenariusz powstał na podstawie opowiadania Stanisława Lema "Kongres futurologiczny". W tej hybrydowej produkcji, która łączyła film aktorski i z animacją, udział wzięli Robin Wright, Harvey Keitel i Jon Hamm.

Pełnometrażowa animacja "Where Is Anne Frank?" powstała dzięki temu, że - jak pisze "Variety" - Folman "miał uprzywilejowany dostęp do dziennika Anne Frank, różnych tekstów i archiwów rodzinnych". Film opowiada o Kitty, wyimaginowanej przyjaciółce Anne Frank, której dziewczyna zadedykowała swój pamiętnik. Kitty budzi się we współczesności w amsterdamskim domu rodziny Frank. Rusza w podróż po współczesnej Europie w poszukiwaniu przyjaciółki sprzed lat.

Film zostanie zaprezentowany w Cannes w sekcji Poza Konkursem.

Cannes 2021: Gaspar Noe wraca z nowym filmem

Organizatorzy francuskiego święta kina, które jest najbardziej prestiżową imprezą filmową na świecie, do nowej sekcji Premiery Cannes włączyli film "Vortex" Gaspara Noe. Francuski reżyser argentyńskiego pochodzenia wraca z pierwszym pełnometrażowym filmem od głośnego "Climaxu" z 2018 roku.

Noe międzynarodowy rozgłos zdobył w 2002 roku thrillerem "Nieodwracalne" z Monicą Bellucci i Vincentem Casselem. Przez niektórych określany jest mianem "mistrza sztuki skandalu", gdyż wywołuje skrajne reakcje krytyków i publiczności. Jego trzy filmy walczyły o Złotą Palmę ("Nieodwracalne" 2002 r., "Wkraczając w pustkę" 2009 r. i "Love" 2015 r.).

"Vortex" zapowiadany jest jako pseudodokument o ostatnich latach kochającej się pary, która zmaga się ze starością.

"Myślę o tym, jak nakręcić film, który mi i moim przyjaciołom sprawi przyjemność" (fragment rozmowy z Gasparem Noe z 2018 r.) tvn24.pl

Cannes 2021: niezwykła odsłona Billa Muraya

W sekcji Pokazy Specjalne pojawi się niesamowita gratka dla fanów Billa Murraya. Jeden z ulubionych aktorów Wesa Andersona czy Jima Jarmuscha przyjedzie z projektem "Bill Murray's Party: New Worlds, The Cradle Of A Civilization" w reżyserii Andrew Muscato.

Akcja filmu odbywa się podczas jednego z ateńskich, letnich koncertów Murraya i trzech innych muzyków. Jak informuje Cannes, film "wypełniony jest tym wszystkim, za co kochamy Billa Murraya, tym, za co kochamy muzykę: od Bacha po Astora Piazzollę, wypełniony pożądaniem do literatury, kultury i chęcią odnalezienia się w ciemnych chmurach globalnej pandemii".

Debiuty wśród zauważonych filmów

Pokazy Specjalne poszerzone zostały o trzy debiuty fabularne: "Mi Iubita, Mon Amour" w reżyserii Noemie Merlant, "Les Heroiques" Maxime'a Roya oraz "Are You Lonesome Tonight" Wena Shipeia.

Kolejny fabularny debiut "Mes Freres Et Moi" Yohana Manca został dołączony do sekcji Un Certain Regard. Sekcja Pokazy o północy uzupełniona została o "Tralala" braci Arnauda i Jeana-Marie Larrieu oraz "Supremes" Audrey Estrougo.

Dziewięć tytułów, które opublikowano w czwartek, uzupełnia bogatą już listę 62 filmów, jakie znalazły się w oficjalnej selekcji 74. edycji MFF w Cannes.

Tegoroczny festiwal otworzy długo wyczekiwany musical Leosa Caraxa "Annette" z Marion Cotillard, Adamem Driverem i Simonem Helbergiem w rolach głównych.

Kadr z filmu "Annette" Leosa Caraxa, który otworzy 74. edycję MFF w Cannes Gutek Film

74. MFF w Cannes odbędzie się w dniach 6-17 lipca.

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: Variety, Deadline, tvn24.pl