Ma cztery filmy w Cannes. "Dziewczyna Bonda" musi jednak pozostać w domu

Lea Seydoux, francuska aktorka, której popularność przyniosła miedzy innymi rola u boku Daniela Craiga w "Spectre", oficjalnie odwołała swój udział w festiwalu filmowym w Cannes. Ma to związek z faktem, że u aktorki potwierdzono COVID-19.

10 lipca media poinformowały, że dzień przed przyjazdem do Cannes, Seydoux miała pozytywny wynik testu na COVID-19. Rzecznik aktorki przekazał portalowi Variety, że pozytywny wynik pojawił się pomimo faktu, że przyjęła obie szczepionki oraz nie ma żadnych objawów.

"Chciałabym bardzo móc świętować powrót kina na mój ulubiony festiwal, jednak w najlepszym interesie każdego jest to, abym zachowała ostrożność oraz zrobiła wszystko, żeby nie narażać bezpieczeństwa i zdrowia innych. Biję brawo czwórce moich reżyserów i członków obsady za ich niezapomniane osiągnięcia. Całym sercem jestem z wami na odległość i myślami" - napisała.

Zauważalna nieobecność Seydoux

Seydoux, która uznawana jest przez krytyków za jedną z faworytek do nagrody dla najlepszej aktorki, chociażby ze względy na liczbę filmów, które są w konkursie głównym (podobnie jak Tilda Swinton), ma już w dorobku nagrodę z Cannes. W 2013 roku razem z Adele Exarchopoulus zostały nagrodzone Złotą Palmą, którą podzieliły z reżyserem Abdellatifem Kechichem za "Życie Adeli - Rozdział 1 i 2". Był to pierwszy przypadek w historii festiwalu, że obok reżysera najważniejszy laur trafił do grających główne role aktorek.