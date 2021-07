Po raz drugi walczy o Złotą Palmę, ale nie może opuścić Rosji

Sieriebrennikow skazany za sprzeniewierzenie środków państwowych

Rosyjski reżyser i dyrektor artystyczny moskiewskiego Centrum Gogola w 2018 roku został zmuszony do odwołania swojej wizyty na Lazurowym Wybrzeżu , trafił wówczas do aresztu domowego.

W czerwcu 2020 roku został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu za sprzeniewierzenie środków państwowych. Chodziło o środki państwowe sięgające 1,87 miliona dolarów. Zakaz podróżowania obejmuje go do 2023 roku.

"Petrov’s Flu" to ekranizacja głośnej powieści Aleksieja Salnikowa o tym samym tytule. Jak pisze portal magazynu "Variety", jest to "wędrówka przez postsowiecką Rosję, ogarniętą tajemniczą epidemią grypy". Agencja Reutera zwraca uwagę, że chociaż film powstał przed wybuchem pandemii COVID-19, to portretuje dzień z życia rodziny, mieszkającej w mieście ogarniętym epidemią.