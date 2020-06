Film Magnusa von Horna w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes

View this post on Instagram

Le cinéaste américain Spike Lee présidera le Jury du 73e Festival de Cannes! Cannes est une terre d’accueil pour ceux qui (r)éveillent les esprits et la personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup. Quel Président sera-t-il? Rendez-vous à Cannes! Plus d'infos: https://www.festival-cannes.com/fr/infos-communiques/communique/articles/spike-lee-president-du-jury-du-73e-festival-de-cannes ----- Welcome to Spike Lee as President of the Jury of the 73rd Festival de Cannes! Cannes is a natural homeland for those who (re)awaken minds. Lee's flamboyant personality is sure to shake things up. What kind of President will he be? Find out in Cannes! More info: https://www.festival-cannes.com/en/infos-communiques/communique/articles/spike-lee-president-of-the-jury-at-the-73rd-festival-de-cannes #Cannes2020 #spikelee #spikeleejoint🎥 @officialspikelee