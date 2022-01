Burke Shelley nie żyje. Muzyka pożegnał Lars Ulrich z Metalliki

"Z wielkim smutkiem chciałabym poinformować o śmierci mojego ojca Johna Burke'a Shelleya. Zmarł we śnie w Szpitalu Heath w swoim rodzinnym mieście Cardiff. Miał 71 lat. Prosimy o uszanowanie rodziny w tym trudnym czasie" - napisała Ela Shelley 11 stycznia o północy na Facebooku, w imieniu czworga dzieci piosenkarza. Wpis podpisano ich imionami - Ela, Osian, Dimitri and Nathaniel.

Muzyka pożegnał w Instagram Stories współzałożyciel zespołu Metallice Lars Ulrich. "Dziękuję ci Burke, za wszystko co zrobiłeś dla muzyki heavy i za to, że Metellica miała zaszczyć zagrać dwie współtworzone przez ciebie piosenki 'Breadfan' i 'Crash Course In Brain Surgery'" - czytamy.

Burke Shelley miał kłopoty z sercem

"Nie chcę zostać kaleką. Wierzę w Boga i nie martwię się tym, co się ze mną stanie. Pójdę tam, gdzie on zadecyduje mnie zabrać, a w międzyczasie będę kontynuował to, co robię do tej pory. Proste" - zadeklarował.