Zespół BTS zawiesza karierę. Muzycy będą angażować się w solowe projekty

czytaj dalej

Do mieszkańca Krynicy-Zdroju (Małopolska) zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Mówił o hakerach, którzy chcą zaatakować konto mężczyzny. W ten sposób przekonał go do przekazania dostępu do banku. Oszustwo udaremnili prawdziwi funkcjonariusze policji.