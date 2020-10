"BrzydUla" ponownie na ekranach. Dziś pierwszy odcinek w Siódemce

Powrót Uli

W wyniku różnych zdarzeń Ula postanawia wrócić do pracy na pół etatu do F&D. Na miejscu czekają na nią starzy znajomi, między innymi przyjaciółki: Ala, Iza i Ela. Wraz z Ulą w firmie pojawia się także nowa "brzydula". To Bożenka – piekielnie bystra i zaradna kuzynka Maćka. Z kolei gabinet Pshemko przejmuje temperamentny i jeszcze bardziej ekscentryczny duet projektantów – Sławo & Miro.