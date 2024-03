Media o hazardowych długach Bruno Marsa. Mają sięgać 50 milionów dolarów

Zdarzało mu się "wiązać koniec z końcem" dzięki grze w karty

Bruno Mars - kim jest

Na czołówki światowych list przebojów Bruno Mars po raz pierwszy trafił w 2010 roku za sprawą utworu "Billionaire", w którym śpiewał że "chce być miliarderem", "kupić sobie wszystkie rzeczy, których nigdy nie miał" i "być na okładce 'Forbesa"". Rok później artysta wydał singel "Just the Way You Are". Został za niego nagrodzony statuetką Grammy. W kolejnych latach wydał dwa albumy studyjne, zawierające takie hity, jak "Locked Out of Heaven", "When I Was Your Man", czy "24K Magic".