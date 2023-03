Bruce Willis obchodzi urodziny w cieniu choroby. Neurolog o tym, czym jest otępienie czołowo-skroniowe 

Otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą neurodegeneracyjną, która dotyczy głównie obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i zachowanie - wyjaśniała we "Wstajesz i weekend" neurolożka, doktor nauk medycznych Anna Filipek-Gliszczyńska. To właśnie na to cierpi aktor Bruce Willis, który w niedzielę kończy 68 lat. Ekspertka podkreśliła, że to rzadka choroba, która może być początkowo mylona na przykład z depresją, a w późniejszym stadium z kryzysem wieku średniego.

Amerykański aktor Bruce Willis obchodzi dziś - w niedzielę 19 marca - 68. urodziny. Gwiazdor i jego bliscy przeżywają ten dzień w cieniu poważnej choroby, otępienia czołowo-skroniowego, na którą cierpi Willis. Informując o tym, rodzina aktora wyrażała nadzieję, że "wraz z pogorszeniem stanu Bruce'a uwaga mediów skupi się na przyjrzeniu się tej chorobie, która wymaga znacznie większej wiedzy i badań".

W niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 o chorobie mówiła neurolożka, doktor nauk medycznych Anna Filipek-Gliszczyńska.

Otępienie czołowo-skroniowe - czym jest

Jak wyjaśniała ekspertka, "otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą neurodegeneracyjną, która dotyczy głównie obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i zachowanie". - Początkowo pacjenci są wycofani, nie chcą uczestniczyć w kontaktach społecznych, można to mylić z depresją. Później zaczynają być bardziej skoncentrowani na sobie, można to pomylić z kryzysem wieku średniego - kontynuowała.

Lekarka mówiła, że u chorych pojawiają się zachowania "nieakceptowalne społecznie". - Stają się okrutni w ocenie, w rozmowie, nie potrafią wyczuć, czy można coś powiedzieć, tracą zdolność empatii. Pojawiają się takie zachowania, jak nadmierne spożywanie alkoholu, wulgarność, hazard - wyliczała Filipek-Gliszczyńska.

Według niej "najtrudniejsze w tej chorobie jest to, że pacjenci sobie nie zdają z tego sprawy". - Na początku trudno przekonać pacjenta, żeby zgłosił się do lekarza. Później w pierwszej kolejności często trafiają do lekarzy psychiatrów, a później do neurologów - dodała.

Jak mówiła neurolożka, u cierpiącego na tę chorobę pojawiają się również zaburzenia mowy, a pacjent jest coraz mniej samodzielny. - W tamtym roku, jak Bruce Willis był chyba w trakcie diagnostyki, rodzina mówiła o afazji, czyli o zaburzeniach mowy - przypomniała.

Otępienie czołowo-skroniowe - jaki jest mechanizm powstawania, czy znamy przyczyny, czy to choroba uleczalna

Gościni TVN24 przyznała, że otępienie czołowo-skroniowe "jest chorobą rzadką", ale "u osób przed 65. rokiem życia jest to druga co do przyczyn otępienia". - Pierwsza jest nadal choroba Alzheimera - podkreśliła Filipek-Gliszczyńska.

Dodała, że "otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą nieuleczalną". - Wiemy, jaki jest patomechanizm jej powstawania, ale nie znamy przyczyny, więc nie możemy jej zatrzymać - zastrzegła. Dodała, że stosuje się farmakoterapię, ale raczej do łagodzenia objawów.

Filipek-Gliszczyńska wyjaśniała, jaki jest wspomniany mechanizm powstawania otępienia czołowo-skroniowego. - W mózgu zaczynają odkładać się nieprawidłowe białka, białka tau, które niszczą komórki nerwowe. Po prostu umierają neurony - mówiła ekspertka.

Czy otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą dziedziczną

Neurobiolożka podkreśliła, że w kontekście tego schorzenia ważna jest opieka także nad pozostałymi członkami rodziny, "ponieważ to jest choroba bardzo trudna dla opiekunów i dla najbliższych pacjenta".

Dodała, że "rodziny pacjentów, u których rozpoznano otępienie czołowo-skroniowe, powinny być również pod nadzorem" medycznym, ponieważ u 20-40 procent spośród nich istnieje ryzyko "odziedziczenia po rodzicu takiej choroby".

