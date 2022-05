Bruce Willis na tę miłość czekał pół wieku. Kim jest Emma Heming, która opiekuje się chorym aktorem?

20 lat po rozwodzie nadal w dobrych relacjach

"Od razu się w niej zakochałem"

"Czczę kobiety"

Powiedzieli sobie "tak" drugi raz

Afazja i koniec kariery

Życie Wilisa i Heming to nie tylko bajka. 30 marca rodzina aktora poinformowała o jego chorobie i zakończeniu kariery . Zdiagnozowano u niego afazję - stan związany z uszkodzeniem struktur mózgowych. Utrudnia to między innymi zdolność mówienia, pisania, słuchania i czytania.

Pod postem w mediach społecznościowych informujących o problemach podpisała się cała rodzina Willisa: Heming, Moore oraz pięć córek. Ostatnio na jaw zaczęły wychodzić nowe szczegóły dotyczące choroby. Media donoszą, że filmowcy od lat wiedzieli o problemach gwiazdora, ale mimo to angażowali go do ról, bo jego twarz przyciągała miliony widzów do kin.