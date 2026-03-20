Bruce Willis na nowych zdjęciach z wnuczką. Tak Demi Moore uczciła urodziny byłego męża

Neurolożka dr n. med. Anna Filipek-Gliszczyńska o chorobie, na którą cierpi Bruce Willis

"Wszystkim, czego potrzebujesz jest miłość. Wszystkiego najlepszego, BW" - napisała na Instagramie aktorka przy zdjęciach Bruce'a Willisa z dwuletnią Louettą, ich wspólną wnuczką. "Pokoleniowa urodzinowa miłość" - komentowała 63-letnia Demi Moore na instagramowych Stories.

Rodzina uczciła 71. urodziny Bruce'a Willisa

Jak przypomina portal magazynu "People" Demi Moore i Bruce Willis byli małżeństwem w latach 1987-2000. Mają trzy córki: 37-letnią dziś Rumer (mamę sfotografowanej z dziadkiem Louetty), 34-letnią Scout i 32-letnią Tallulah Belle.

Od 2009 roku żoną hollywoodzkiego gwiazdora jest Emma Heming Willis. Z nią aktor ma dwie córki: 13-letnią Mabel i 11-letnią Evelyn. Emma również uczciła urodziny Bruce'a, apelując w mediach społecznościowych o wsparcie dla The Emma & Bruce Willis Fund, fundacji wspierającej rodziny opiekujące się osobami z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD) i podobnych organizacji.

Bruce Willis, jeden z największych gwiazdorów kina akcji, wycofał się z aktorstwa w 2022 roku. Na początku 2023 roku rodzina artysty poinformowała, że choroba, z którą się zmaga, to otępienie czołowo-skroniowe.

- Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce nadal wie, kim jesteś" odpowiadam: "Tak, wie, bo ma FTD, nie alzheimera". Ma swój sposób na kontakt ze mną i naszymi dziećmi. Może nie robi tego w ten sam sposób, w jaki ty kontaktowałabyś się z ukochaną osobą, ale wciąż jest to niezwykle piękne i znaczące. Jest po prostu inaczej. Po prostu uczysz się, jak się dostosować - mówiła na początku roku w wywiadzie Emma Heming Willis.

