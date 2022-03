Bruce Willis kończy karierę. Jego rodzina informuje o chorobie

Bruce Willis porzuca karierę aktorską. Zdiagnozowano u niego afazję - stan związany z uszkodzeniem struktur mózgowych. Utrudnia to między innymi zdolność mówienia i pisania.

We wspólnym oświadczeniu wyjaśniono, że afazja "wpływa na jego zdolności poznawcze". Afazja to grupa objawów spowodowanych częściowym lub całkowitym uszkodzeniem struktur mózgowych. U chorych osób objawia się wiele trudności na polu zachowań językowych. Ograniczone są przez to między innymi umiejętności czytania, słuchania, mówienia, pisania na maszynie lub pisania odręcznego.