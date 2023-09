Żona Bruce'a Willisa: demencja jest ciężka zarówno dla chorego, jak i jego rodziny 

- Uczę się, że demencja jest ciężką chorobą. Jest ciężka zarówno dla samego chorego, jak i jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Kiedy ludzie mówią, że jest to choroba całej rodziny, to naprawdę tak jest - wyznała Emma Heming Willis rozmawiając z prowadzącą "Today" Hodą Kotb.

Żona Bruce'a Willisa opowiedziała o stanie zdrowia aktora

Zapytana przez dziennikarkę o to, czy aktor jest świadomy swojego stanu zdrowia, Heming Willis przyznała, że "ciężko to stwierdzić". Obecna również w studiu dyrektorka generalna Stowarzyszenia Otępienia Czołowo-Skroniowego Susan Dickinson wyjaśniła, że u części pacjentów samoświadomość i zdolność do obserwowania zachodzących w nich zmian "jest jedną z pierwszych rzeczy, jakie tracą". U innych zaś utrata powyższych może nastąpić dopiero po kilku latach choroby.

Odpowiadając na pytanie prowadzącej o sposób, w jaki diagnoza męża wpłynęła na jej życie, 45-latka przyznała, że było to "jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem". Wyjaśniła, że choć samo "posiadanie wiedzy o tym, co dzieje się z Brucem, trochę ułatwia sprawę", dalej jest to dla niej bolesne. Heming Willis dodała, jak ważna była dla niej możliwość wytłumaczenia córkom, co dolega ich ojcu. - Kiedy wiesz, czym z medycznego punktu widzenia jest ta choroba, wszystko nabiera sensu - dodała. Mówiąc o mężu stwierdziła, że jest on "darem, który nie przestaje dawać". - Daje miłość, cierpliwość i odporność. Daje tak wiele – skonkludowała.