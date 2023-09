Bruce Springsteen z powodów zdrowotnych przerwał trasę koncertową. "Na pewno wrócimy"

czytaj dalej

34-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek przez Rwandyjskie Biuro Śledcze (RIB) w związku ze śmiercią co najmniej 10 osób. Jak informuje BBC, mężczyźnie nie postawiono jeszcze oficjalnie zarzutów. Według lokalnych mediów podczas przesłuchania przyznał się jednak do zabicia części osób, których szczątki znaleziono w dziurze wykopanej w podłodze wynajmowanego przez niego domu na przedmieściach Kigali.