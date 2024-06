Zmarł Brother Marquis, raper i członek hip-hopowej grupy 2 Live Crew

2 Live Crew powstało w 1984 roku, a Brother Marquis dołączył do grupy po przeprowadzce z Kalifornii do Miami. Stał się częścią jej najbardziej znanego składu obok Christophera Wong Wona (Fresh Kid Ice); lidera grupy Luthera Campbella (Luke Skyywalker) i Davida Hobbsa (Mr. Mixx).

W 1990 roku sąd na Florydzie uznał ich album "As Nasty as They Wanna Be" za obsceniczny - a zatem nielegalny w sprzedaży. Był to pierwszy taki album w historii Stanów Zjednoczonych.