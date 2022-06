Małżeństwem byli 55 godzin, teraz próbował zakłócić jej ślub. Kim jest Jason Alexander, były mąż Britney Spears?

Na początku stycznia 2004 roku Jason Alexander odebrał telefon od swojej przyjaciółki z dzieciństwa, robiącej od kilku lat zawrotną karierę w show biznesie, Britney Spears. Piosenkarka zaprosiła go do Las Vegas i wysłała po niego samolot. Kiedy Alexander przyleciał na miejsce, otrzymał niespodziewaną propozycję.

- Spotkała się ze mną i powiedziała: "Zróbmy coś szalonego, pobierzmy się". Na co ja odparłem: "Jasne, zróbmy to" - mówił w wywiadzie dla ABC News mężczyzna.

Britney Spears i Jason Alexander - przyjaciele z dzieciństwa

Po latach w podkaście "Toxic: The Britney Spears Story" wyznał, że usłyszał od otoczenia Britney, iż jeśli zgodzi się na unieważnienie ślubu, za pół roku będą mogli pobrać się ponownie, tym razem na poważnie. Początkowo utrzymywał ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa stały kontakt telefoniczny, jednak dokładnie miesiąc po unieważnieniu małżeństwa Spears przestała odbierać. - Zrozumiałem, że mnie okłamali - nie krył Alexander.

Kilka miesięcy później Spears znów stanęła na ślubnym kobiercu. Jej mężem został raper Kevin Federline. Ich małżeństwo trwało do 2007 roku, a owocem związku była dwójka dzieci - urodzonych w 2005 i 2006 roku. Rozwód wpędził piosenkarkę w poważne problemy psychiczne, których rezultatem było zasądzenie kurateli wobec niej. Zgodnie z wyrokiem sądu, opiekę nad Britney sprawować miał jej ojciec. W stanie ubezwłasnowolnienia gwiazda żyła aż do ubiegłego roku .

Zakłócony ślub

W międzyczasie na planie jednego ze swoich teledysków poznała irańskiego aktora i modela Sama Asghariego. Przez kilka lat Spears tworzyła z młodszym o 12 lat mężczyzną nieformalny związek, a we wrześniu 2021 roku przyjęła jego oświadczyny.

Tymczasem Alexander znów pojawił się w jej życiu, a przynajmniej na jego obrzeżach. W sierpniu 2020 media przyłapały go przy banerze #FreeBritney na jednym z protestów przeciwko jeszcze wówczas obowiązującej kurateli. Z kolei w styczniu tego roku 40-latek pojawił się pod domem matki Britney Spears, Lynne, i wstawił na Instagram zdjęcia oraz nagrania, na których widoczna była jej posesja. O sprawie napisał portal Six Pages. Po publikacji Alexander usunął wszystkie posty.

W czwartek poszedł jednak o kilka kroków dalej i wtargnął na teren rezydencji Britney w Los Angeles na kilka godzin przed rozpoczęciem ceremonii ślubu z Samem Asgharim . Krążył po posesji w poszukiwaniu młodej pary i mówił ochroniarzom, że to on jest "pierwszym i jedynym mężem" piosenkarki. Został zatrzymany przez policję, usłyszał już zarzut wtargnięcia i wandalizmu.

Na temat życia prywatnego Jasona Alexandra, odkąd zakończyła się jego znajomość ze Spears, niewiele wiadomo. Nie ma żadnych informacji o tym, aby miał żonę lub dzieci. Jego profil na Instagramie, gdzie mężczyzna jest bardzo aktywny, też na to nie wskazuje. Wiadomo za to, że w zeszłym roku trafił do aresztu za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków.