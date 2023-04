Britney Spears wyda swoje wspomnienia. "Przełomowa" książka ma "wstrząsnąć światem"

Britney Spears wyda swoje wspomnienia - informują amerykańskie media. Książka ma ukazać się jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji. Ma zdradzać szczegóły wczesnych lat życia piosenkarki, jej poprzednich związków, a także głośnych incydentów z jej udziałem i kilkunastoletniej kurateli ojca. Wydawnictwo nie potwierdziło na razie oficjalnie tych informacji.

- Ta książka wstrząśnie światem. Wierzę, że stanie się ona przełomowa i błyskawicznie zostanie bestsellerem - ocenia jeden z informatorów, na których powołuje się Page Six specjalizujący się w informacjach ze świata gwiazd portal, będący częścią "New York Post". Informację o planowanym wydaniu wspomnień potwierdza też zajmujący się rozrywką variety.com, portal tygodnika o tym samym tytule. Dziennikarze Variety potwierdzili ją u źródeł "zbliżonych do Spears".

Na podstawie informacji otrzymanych przez Page Six od źródeł w wydawnictwie Simon & Schuster, które ma odpowiadać za wydanie biografii, portal szacuje, że premiera pozycji będzie miała miejsce w ciągu następnych kilku miesięcy. - Książka Britney to historia triumfu. Zostaną w niej opisane najbardziej znaczące momenty jej życia - czasy wczesnego dzieciństwa, gdy marzyła o zostaniu gwiazdą, późniejsze rozstanie z Justinem Timberlake, moment w którym ogoliła głowę i walkę z rodziną o kuratelę. Jest to także historia o przetrwaniu, znalezieniu drogi ucieczki od ubezwłasnowolnienia i odkryciu szczęścia u boku męża Sama Asghari'ego - cytuje swoje źródło Page Six.

Oficjalny tytuł biografii Britney Spears nie jest jeszcze znany. Prace nad pozycją mają być już jednak niemal zakończone - według Page Six przechodzi ona obecnie przez finalne poprawki, a jej treść jest jeszcze ostatecznie konsultowana z zespołem prawników. Jak wynika z ustaleń portalu, ghostwriterem książki jest znany powieściopisarz i dziennikarz.

Britney Spears wyda biografię JASON SZENES/PAP/EPA

Jak podaje Page Six, kontrakt z Briney może być jednym z najdroższych w historii wydawnictwa. Zdaniem cytowanych osób powiązanych z Simon & Schuster, dom wydawniczy jest "zachwycony" otrzymanym do tej pory materiałem. Biografia ma być bowiem "brutalnie szczera" i "napisana z głębi serca". - Ta książka to dar. Są w niej części, z którymi każda osoba, a w szczególności każda kobieta, może się utożsamić i poczuć się mniej osamotnioną - stwierdza jeden z informatorów portalu. Inna osoba związana z wydawnictwem określa biografię mianem "inspirującej lektury, jednocześnie pokazującej siłę ducha Britney i opowiedzianej z niezwykłym stylem, dowcipem, inteligencją i szczerością, bez użalania się nad sobą".

Autor:jdw//am

Źródło: Page Six, Variety