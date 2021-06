"Bez względu na naszą przeszłość". Justin Timberlake wspiera Britney Spears

"Po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, wszyscy powinniśmy wspierać Britney" - pisze Justin Timberlake. Głosy wsparcia płyną też ze strony innych gwiazd. Britney Spears chce pozbyć się ciążącej nad nią od 2008 roku kurateli i zakończyć nadzór ojca nad niemal wszystkimi aspektami jej życia. - To, przez co przeszłam, jest żenujące i demoralizujące i to jest główny powód, dla którego nigdy nie opowiedziałam o tym otwarcie - powiedziała Spears podczas środowego przesłuchania.

Podczas przesłuchania Spears opowiedziała, jak wygląda jej codzienność i zaapelowała o zakończenie ciążącej od 2008 roku nad nią kurateli ojca. Słowa Britney odbiły się szerokim echem wśród gwiazd show-biznesu, które na swoich profilach społecznościowych postanowiły okazać Britney swoje wsparcie. Jedną z nich był Justin Timberlake, muzyk i aktor, a w przeszłości partner Britney Spears. "Po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, wszyscy powinniśmy wspierać Britney w tym czasie" - napisał w swoich mediach społecznościowych. "Bez względu na naszą przeszłość, dobrą i złą, i bez względu na to, jak dawno temu to było... to, co się z nią dzieje, jest po prostu nie w porządku. Żadnej kobiecie nie powinno się nigdy zabronić decydowania o własnym ciele" - dodał.