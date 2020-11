Chciała pozbawienia ojca kontroli nad jej życiem i majątkiem. Britney Spears przegrała w sądzie

Gwiazda muzyki pop Britney Spears przegrała proces o zmianę zasad sprawowania kurateli nad nią. Amerykański sąd odrzucił wniosek o pozbawienie jej ojca Jamesa Spearsa roli oficjalnego zarządcy majątku piosenkarki, łącznie z prawem do kontroli nad wieloma aspektami jej życia prywatnego. Wyznaczył jednak dla niej współkuratora.

W styczniu 2008 roku Britney Spears w związku z trudnościami psychicznymi i załamaniem nerwowym została sądownie ubezwłasnowolniona, a kuratelę nad nią przyznano jej ojcu Jamesowi oraz prawnikowi Andrew Walletowi. Ten drugi zrzekł się kurateli w marcu 2019 roku. Od tego czasu James Spears stał się jedynym oficjalnym zarządcą majątku piosenkarki, z prawem do wpływania także na decyzje związane z jej życiem prywatnym.

Sąd odrzucił wniosek Britney Spears, ale pozwolił na współkuratora

W sierpniu tego roku 38-letnia Britney Spears złożyła w amerykańskim sądzie wniosek o zmianę zasad sprawowania kurateli nad nią i zabranie jej ojcu roli zarządzającego jej majątkiem. W środę BBC poinformowało, że sąd jednak odrzucił jej wniosek.

Podczas rozprawy prawnik Britney Spears podnosił, że artystka "boi się" swojego ojca i nie będzie występować, dopóki sprawuje on nad nią nadzór. Prawnik Jamesa Spearsa przekonywał zaś, że jego klient zawsze działał w najlepszym interesie córki.

Podczas wtorkowego przesłuchania przed sądem prawnik Britney Spears, Samuel Ingham, mówił między innymi, że piosenkarka i jej ojciec nie rozmawiali ze sobą przez "długi czas". Prawniczka Jamesa Spearsa, Vivian Thoreen, przekonywała, że powodem tego braku kontaktów było zalecenie, jakie piosenkarce miał przekazać jej prawnik. Thoreen przekonywała również, że w czasie sprawowania kurateli przez ojca artystki udało się obronić majątek Britney Spears w obliczu toczących się na przestrzeni lat procesów sądowych.

Rozpatrująca sprawę sędzia podkreśliła - pomimo odrzucenia wniosku artystki - że rozważy przyszłe prośby o jego odsunięcie lub całkowicie usunięcie z roli kuratora. Ponadto sąd przychylił się częściowo do innej, zawartej we wniosku Britney Spears prośby - by spółka finansowa Bessemer Trust została powiernikiem jej finansów - i ustanowił spółkę współkuratorem gwiazdy pop.

Artystka chce, by kuratelę przejęła menadżerka

W styczniu ubiegłego roku James Spears zawiesił kuratelę nad córką w związku z problemami zdrowotnymi, a jego obowiązki początkowo przejęła była żona, matka artystki - Lynne Irene Bridges. Później tymczasową kuratorką została menedżerka piosenkarki - Jodi Montgomery.

We wniosku do sądu - według dokumentów sądowych cytowanych przez BBC News - gwiazda pop miała napisać, że jest stanowczo przeciwna powrotowi jej ojca do tej roli. Portal ABC News wyjaśnia, że piosenkarka chce, aby to Jodi Montgomery przejęła te obowiązki.

We wrześniu natomiast piosenkarka uzupełniła złożone w sądzie dokumenty o prośbę, by powiernikiem jej majątku - zamiast ojca - została spółka finansowa Bessemer Trust.

Britney Spears wspiera jej matka

Do udziału w wysłuchaniu przed sądem została dopuszczona, jako strona zainteresowana, także matka piosenkarki - Lynne Irene Bridges.

Zaś w oświadczeniu wydanym przez swojego prawnika przekazała, że jej córka nie powinna być zmuszana do słuchania żądań ojca. Prawnik mówił także, że Bridges nie ma złej woli wobec swojego byłego męża, ale uważa, że "czas zacząć od nowa" i usunąć go ze sprawowanej roli. Prawnik dodał, że "spory nie są rzadkością w rodzinach", choć - jak powiedział - "to nie jest zwykła rodzina".

Problemy piosenkarki ze zdrowiem

Problemy zdrowotne piosenkarki zaczęły się w 2006 roku, gdy rozstała się z mężem, tancerzem Kevinem Federline'em, z którym prowadziła następnie sądową batalię o opiekę nad dwoma synami.

Po serii niepokojących zachowań i całkowitej utracie prawa do opieki nad dziećmi, Spears na początku 2008 roku trafiła na oddział psychiatryczny. Wtedy sąd w Los Angeles ją ubezwłasnowolnił. W kolejnych latach problemy ze zdrowiem się powtarzały. Ostatni raz do kliniki psychiatrycznej trafiła na początku ubiegłego roku.

Od 2016 roku piosenkarka związana jest z Samem Asgharim, młodszym o 13 lat modelem, tancerzem i trenerem personalnym.

Autor:akr//now

Źródło: BBC, Dailymail.co.uk